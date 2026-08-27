Mig segle de cultura catalana a través de les ones de Ràdio 4
· Des que va començar les emissions el 13 de desembre de 1976, Ràdio 4 ha estat testimoni dels grans canvis culturals que ha viscut Catalunya. La recuperació de la democràcia, la normalització de la llengua catalana, la projecció internacional dels seus artistes i el reconeixement del patrimoni cultural han marcat aquestes cinc dècades.
· Els arxius de l'emissora conserven converses, entrevistes i programes que permeten reviure alguns dels moments i protagonistes més rellevants d'aquesta història.
Els anys setanta: recuperar la veu
Els primers anys de la democràcia coincideixen amb la recuperació de la cultura catalana a l'espai públic. La literatura hi té un paper central.
L'any 1977, Un altre caireentrevista Josep Pla, una de les figures més influents de les lletres catalanes. Pocs mesos abans, Montserrat Roig passava pels micròfons de Ràdio Peninsular després d'obtenir el Premi Sant Jordi per El temps de les cireres, una obra destinada a convertir-se en referència d'una generació.
També de 1977 és la conversa amb Salvador Espriu, una de les grans veus de la literatura catalana del segle XX, símbol del compromís amb la llengua i la cultura del país.
Els anys vuitanta: consolidació cultural
La dècada dels vuitanta està marcada per la consolidació de les institucions culturals i l'aparició de nous mitjans públics catalans que contribueixen a la normalització lingüística.
El 1980, Mercè Rodoreda rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, culminant una trajectòria literària extraordinària. Cinc anys més tard, Ràdio 4 entrevista J.V. Foix, un dels grans renovadors de la poesia catalana contemporània.
Són també anys de comiats importants. La mort de Salvador Espriu el 1985 i la de J.V. Foix el 1987 tanquen una etapa protagonitzada per autors que havien mantingut viva la cultura catalana al llarg del segle XX.
Els anys noranta: obertura al món
Els noranta representen la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. La cultura viu un moment d'expansió i visibilitat arreu.
El 1993 se celebra el centenari del naixement de Joan Miró, figura universal de l'art contemporani. Quatre anys després, Ràdio 4 transmet la commemoració dels 50 anys de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, una efemèride especialment significativa per a la història cultural i espiritual del país.
L’arxiu recull la celebració eucarística commemorativa dels 50 anys de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat, amb el trasllat de la imatge i l’homilia de monsenyor Carles.
Els anys 2000: la força de la creació contemporània
L'inici del nou segle consolida Catalunya com un dels grans centres culturals del sud d'Europa.
Entre les figures més destacades hi ha Antoni Tàpies, artista fonamental de l'avantguarda europea. Ràdio 4 conserva diverses entrevistes que permeten recuperar el pensament i la trajectòria d'un creador que va contribuir decisivament a internacionalitzar l'art català.
Els anys 2010: patrimoni i innovació
La dècada combina tradició i modernitat. El 2010, els castells són reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, un aval internacional a una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana.
Alhora, festivals com el Sónar reforcen la projecció internacional de Barcelona com a capital de la creativitat, la música electrònica i la innovació digital.
Els anys 2020: memòria i llegat
Els últims anys han estat marcats per les commemoracions de grans figures de la cultura catalana.
El 2026 ocupa un lloc especial: es compleix el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família culmina una de les grans fites arquitectòniques iniciades pel genial arquitecte. Un moment històric que connecta el llegat del modernisme amb la Catalunya del segle XXI.
Cinquanta anys explicant la cultura
Les veus de Josep Pla, Montserrat Roig, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, J.V. Foix o Antoni Tàpies formen part d'un patrimoni sonor que Ràdio 4 ha preservat al llarg de cinquanta anys.
A través d'aquestes entrevistes, commemoracions i programes especials, l'emissora ha documentat l'evolució cultural d'un país que ha sabut preservar les seves arrels mentre projectava la seva creativitat al món. És també la història d'una ràdio que, des del 1976, ha acompanyat la cultura catalana i n'ha conservat la memòria.