La historia ha sido injusta con aquel al que el resto señalaba como loco o loca. Ahora bien, ¿qué es la locura? ¿Quién decide que alguien está loco o loca?

Históricamente, la figura del loco ha estado estrechamente vinculada a la creación artística. Pintores, escritores, músicos y otros tantos genios han sido asociados con formas de pensamiento y comportamiento alejadas de las convenciones de su tiempo. La historia del arte ha ido, con el paso de los siglos, añadiendo a sus páginas a algunos de esos grandes creadores y genios, que han quedado asociados a esa imagen del artista atormentado y genios incomprendidos.

¿Separamos la creación artística de la enfermedad mental o seguimos alimentando una idea romántica de la locura como fuente de inspiración?

Máster RNE Desmontando la locura - Máster RNE rne audio