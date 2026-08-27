Desmontando la locura
- Desde la Antigüedad hasta la actualidad, la figura del genio ha estado sometida a una mirada diferente
- Desmontado la locura, un documental sobre la estigmatización de la locura que ya puedes escuchar en RNE Audio
La historia ha sido injusta con aquel al que el resto señalaba como loco o loca. Ahora bien, ¿qué es la locura? ¿Quién decide que alguien está loco o loca?
Históricamente, la figura del loco ha estado estrechamente vinculada a la creación artística. Pintores, escritores, músicos y otros tantos genios han sido asociados con formas de pensamiento y comportamiento alejadas de las convenciones de su tiempo. La historia del arte ha ido, con el paso de los siglos, añadiendo a sus páginas a algunos de esos grandes creadores y genios, que han quedado asociados a esa imagen del artista atormentado y genios incomprendidos.
¿Separamos la creación artística de la enfermedad mental o seguimos alimentando una idea romántica de la locura como fuente de inspiración?
¿Pueden la locura y la genialidad ir de la mano?
Desmontando la locura analiza cómo la sociedad ha tratado el concepto de locura desde la Antigüedad hasta la actualidad, recorriendo los cambios en su significado y en la forma de relacionarnos con quienes han sido considerados "locos" a lo largo de la historia. A través del testimonio de catedráticos, psicólogos, médicos, investigadores y humoristas, el documental cuestiona los estigmas que todavía rodean a la locura y busca acercar una visión más humana de quienes conviven con ella. Además, explora la relación que históricamente se ha establecido entre el genio y la locura, tomando como referencia casos como el de Vincent van Gogh y reflexionando sobre la imagen del artista como "genio loco".
El proyecto realizado por Aarón Calvo, Víctor García, Elisa Leiva, Iyán Maoxu y Aitana Villegas se centra en cómo los tomados por locos en otros tiempos son tratados actualmente en la sanidad y la sociedad.