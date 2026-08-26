Especial Festival Pirineos Sur

La edición número 33 del Festival Pirineos Sur se ha celebrado este mes de julio en tres fines de semana, del 9 al 26. Uno de los festivales más veteranos de España sigue siendo, además, uno de los que más personalidad tiene. Concebido como un encuentro cosmopolita de culturas, se sigue manteniendo fiel a ese espíritu primigenio, adaptándose a los tiempos.

Este año ha tenido en su icónico escenario flotante de Lanuza (Huesca) una variada colección de artistas que han hecho las delicias del público asistente, en su mayoría familiar e interesado por la música y no por la mera experiencia festivalera. Más allá de los números de las taquillas, muy buenos, lo más relevante es el ambiente sano y el respeto por el espectacular entorno físico, lo que convierte a este festival en un perfecto maridaje entre música, cultura y naturaleza.

Este domingo 30 de agosto, a partir de las diez de la noche, os ofreceremos un especial de dos horas de duración en el que destacaremos los momentos más brillantes de esta edición, con, entre otros, extractos de los conciertos de Jorge Drexler, Rufus Wainwright, José González y Bomba Estéreo.