Lo mejor de Imagina Funk 2026, en Radio 3

Radio 3 te acerca los mejores momentos de Imagina Funk 2026. Para esta 18ª edición, el festival jienense ha confeccionado un cartel que no tiene desperdicio y del que pudimos disfrutar los días 31 julio y 1 de agosto en la localidad de Pozo Alcón.

En el resumen especial que te ofreceremos este jueves 27 de agosto, de 21:00 a 23:00h, podrás escuchar los mejores momentos de las actuaciones de: Funky Times, Akiba Afrobeat, The Cherry Boppers, Hip Horns Brass Collective y Erly Thornton con David Margam.

Una oportunidad de sentir que estás de nuevo en el festival de música funk con más groove de España. Imagina Funk 2026, ¡solo en Radio 3!