RNE estrena la tercera temporada de Mente Abierta

La Radio Pública inaugura una nueva etapa de Mente Abierta, el espacio de salud mental y bienestar emocional que dirige y presenta María Torres y que se emite cada viernes por la noche, de 23.00 a 24.00h (una hora menos en Canarias), en RNE y Radio 5. Consolidado como uno de los referentes en divulgación psicológica en España, el programa regresa con más contenidos, más participación y un equipo de expertos que refuerza su compromiso con la ciudadanía.

La misión de Mente Abierta es clara: abordar sin tapujos los problemas mentales y emocionales que afectan a la sociedad, con rigor profesional y un enfoque cercano. A lo largo de sus dos temporadas, el programa ha tratado temas como depresión, trauma, dolor crónico, fobias, suicidio y otros desafíos que afectan a miles de personas.

El programa combina divulgación, acompañamiento emocional y participación ciudadana, convirtiéndose en un espacio seguro para quienes buscan comprender mejor su salud mental.

Participación directa: el teléfono gratuito 900 137 137

Cada viernes, los oyentes pueden intervenir en directo a través del teléfono gratuito 900 137 137, donde plantean preguntas, comparten experiencias o expresan inquietudes. Esta interacción es una de las señas de identidad del programa y una de las claves de su impacto social.

Un equipo de expertos en salud mental

Mente Abierta cuenta con un sólido equipo de profesionales que aporta análisis clínico, divulgación científica y herramientas prácticas para la audiencia.

Edu Torres — Psicólogo y psicoterapeuta. Premio de Periodismo y Comunicación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid por su labor divulgativa en Mente Abierta.

— Psicólogo y psicoterapeuta. Premio de Periodismo y Comunicación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid por su labor divulgativa en Mente Abierta. Ana Asensio — Psicóloga y doctora en neurociencia, con más de 20 años de trayectoria. Autora de varios libros y coordinadora de la sección de psicología clínica y salud del Centro de Psicología Vidas en Positivo.

— Psicóloga y doctora en neurociencia, con más de 20 años de trayectoria. Autora de varios libros y coordinadora de la sección de psicología clínica y salud del Centro de Psicología Vidas en Positivo. Ana Sierra — Psicóloga, sexóloga, escritora y divulgadora. Experta en MindfulSex, una forma de vivir la sexualidad con plena conciencia y conexión.

— Psicóloga, sexóloga, escritora y divulgadora. Experta en MindfulSex, una forma de vivir la sexualidad con plena conciencia y conexión. Dafne Cataluña — Psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP). Premio de Comunicación y Divulgación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid por sus colaboraciones en Mente Abierta.

María Torres, una voz imprescindible de RNE

La directora y presentadora del programa, María Torres, cuenta con una dilatada trayectoria en RNE. Ha estado al frente de espacios como Comer y cantar, dedicado a la gastronomía, y El nocturno de las 3, centrado en la música. Con Mente Abierta, consolida su compromiso con la salud mental, el bienestar emocional, la divulgación y el servicio público.

Disponible también en podcast

Mente Abierta está disponible íntegramente en RTVE Play, donde los oyentes pueden escuchar los programas en cualquier momento. La versión en podcast permite profundizar en los asuntos tratados en cada emisión, que abarcan un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional.

A lo largo de sus temporadas, el programa ha abordado temas como depresión, traumas, EMDR, dolor crónico, ludopatía, TDAH, suicidio, alcoholismo, tabaquismo, estrés laboral, miedo a volar, salud sexual, nutrición y emociones, manipulación psicológica y otros desafíos que afectan a la ciudadanía. Cada episodio ofrece análisis profesionales, testimonios y herramientas prácticas para comprender y gestionar estas realidades.