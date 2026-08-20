150 toneladas de tomate extremeño viajarán a la Tomatina de Buñol
- Siete camiones los llevarán desde Don Benito para ser usados como proyectiles en la fiesta
- Su maduración está controlada para que resistan el viaje y lleguen blandos para amortiguar el impacto
En fincas de las Vegas Altas del Guadiana se cultiva gran parte de la munición que se empleará en la próxima Tomatina de Buñol. Más de 150.000 kilos de tomate saldrán desde plantaciones de Don Benito ( Badajoz) rumbo a la localidad valenciana para convertirse, el último miércoles de agosto, en protagonistas de una de las fiestas españolas con mayor proyección internacional.
Nacidos para batalla
No son tomates descartados de la producción ni frutos que, por su peor calidad, hayan quedado fuera del circuito comercial. La plantación se realizó expresamente pensando en la Tomatina y en las características que necesita el producto para soportar primero el transporte y después una batalla en la que miles de personas se los lanzarán unas a otras.
Este tomate se plantó para un fin
“Este tomate está pensado desde el mismo día que se plantó para el fin que se necesita”, señala Jesús Guerrero. El director de operaciones y logística de Alius Trading, la empresa que contrata la producción, apunta que "se trata de tomate de industria, de la variedad Heinz, habitual en las Vegas del Guadiana y destinado normalmente a la elaboración de derivados como concentrados, pasta o polvo de tomate".
Son tomates perfectamente aptos para el consumo y cultivados bajo la misma normativa fitosanitaria que el resto. De hecho aquí tampoco ha podido utilizarse tratamiento para la juncia, una mala hierba que acosa a la planta. Mismo tomates pero con un recorrido que será muy diferente. También lo será su recolección calculada para que que esté en su punto el último miércoles de agosto. Los tomates destinados a Buñol se recogen a mano y de forma escalonada, con trabajadores que seleccionan los frutos en función de su estado.
Cosecha milimetrada
El tomate tiene por delante un viaje de unos 550 kilómetros entre Don Benito y Buñol y debe llegar en condiciones de soportarlo, pero también suficientemente maduro para cumplir después su peculiar función.
El punto clave es la maduración. El objetivo es que llegue a Buñol blandito
“El punto clave es la maduración”, apunta Jesús Guerrero, "la intención es que el fruto llegue "blandito” a la Tomatina. Explica que “hay que llevar un tomate de cierto tamaño para que los participantes lo agarren con la mano y que sea fácil de partir”, dice. Cuanto más maduro está el fruto, más fácilmente se deforma y se rompe al golpear, de manera que absorbe parte de la energía del impacto. De ahí que el equilibrio sea fundamental: tiene que conservar la consistencia necesaria para el transporte, pero no estar duro cuando comience la batalla.
El clima también marca los tiempos en el campo. Las altas temperaturas de este verano han afectado al desarrollo de los frutos y han dejado calibres algo menores, aunque la producción permitirá cumplir con el volumen comprometido para la fiesta.
Más competitivo
En la Tomatina de 2026 habrá más tomate extremeño que en la edición anterior. En total, está previsto enviar más de 150 toneladas distribuidas en siete camiones. “Hemos subido la cantidad para que haya un buen evento, y que haya tomate de sobra”, explica Jesús Guerrero.
Más agua hace el cultivo extremeño más competitivo
La distancia tampoco resta competitividad al producto extremeño frente a posibles proveedores más próximos a Buñol. Las grandes extensiones de cultivo, los costes de producción y la disponibilidad de agua convierten a Extremadura en una de las principales zonas productoras de tomate para industria de España. Víctor Sánchez, el CEO de Alius Trading señala que, con esas condiciones, "los costes de producción aquí en Extremadura son mucho menores que los de Murcia"
A Buñol le compensa encargar este tomate que recorrerá cientos de kilómetros antes de terminar tiñendo de rojo las calles del pueblo...El suministro se adjudica mediante licitación pública y se ha formalizado por dos años. La empresa extremeña será la encargada por tanto de comercializar y hacer llegar la mercancía a Buñol durante las ediciones de 2026 y 2027 con las cantidades y condiciones marcadas por el Ayuntamiento...Este año, esas 150 toneladas se han adquirido por un importe de 63.000 euros.