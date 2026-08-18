Pastora Soler confiesa la norma que salvó su carrera y anuncia el final de su gira en Madrid

Hay momentos en los que el éxito choca de frente con la salud mental. En 2014, en pleno éxito tras su paso por Eurovisión con la canción "Quédate conmigo", Pastora Soler era una de las voces más consolidadas del país. Sin embargo, el miedo escénico la obligó a parar. Tras un primer aviso en Sevilla y un bloqueo total sobre el escenario del Teatro Cervantes de Málaga, anunció su retirada. Tres años después, consiguió reconstruir su confianza y volver al directo.

Con este contexto arranca la última emisión de La hora inesperada de RNE, donde la artista ha charlado sobre cómo tuvo que gestionar su autoexigencia para recuperar las riendas de su vida.

La hora inesperada La hora inesperada - Pastora Soler: "Los años difíciles fueron el mayor aprendizaje de mi vida" Escuchar audio

El aprendizaje tras el pánico: la regla de los tres conciertos La pesadilla de la artista empezó el 8 de marzo de 2014 en Sevilla y llegó al límite meses después en Málaga, cuando tuvo que suspender un concierto tras aguantar una hora y doce minutos frente al público. La angustia fue tan brutal que confiesa que quiso esconderse debajo de una mesa detrás del escenario y desaparecer, un momento tan duro de su trayectoria que relata con detalle en su primer libro, En cuanto se apagan las luces, aparecen las estrellas. Echando la vista atrás, Soler asegura que de esos años de dolor sacó el mayor aprendizaje humano y profesional de su vida. La cantante reconoce que el exceso de perfeccionismo le jugó una mala pasada, por lo que tuvo que aprender a soltar el control para volver a disfrutar cantando. Para proteger su salud mental y evitar recaídas, la artista se impuso unas normas muy claras en su regreso, y hay una innegociable: no dar nunca más de tres conciertos seguidos. La cantante Pastora Soler en la Gala de Premios de las Artes Escénicas "Antonio Banderas" de ESAEM 2019, en el Teatro Cervantes de Málaga.Pastora Soler en la Gala de Premios ESAEM 2019

Estrella y Vega, los auténticos apoyos de la artista El título de su último sencillo, "Mi salvavidas", es un homenaje directo a su familia. Soler cuenta que su hija mayor, Estrella, llegó al mundo en su etapa de mayor oscuridad y le dio el impulso definitivo para recuperarse. A ella se suman su hija pequeña, Vega, cuyo nombre homenajea a la patrona de Salamanca, y su marido Francis, que trabaja mano a mano con ella como director artístico y coreógrafo. La cantante reconoce que conciliar en esta profesión es casi imposible, ya que ambos se dedican a lo mismo y no tienen horarios estables. Por eso, admite que preferiría que sus hijas eligieran otra profesión en el futuro para poder tener una rutina normal, aunque deja claro que las apoyará al cien por cien sea cual sea su decisión.