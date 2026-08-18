Más de 70 programas en exteriores para celebrar el 60 aniversario de Radio Clásica

Desde el Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria hasta el Salón de Té del Teatro Campoamor de Oviedo o la guitarrería Manuel Contreras de Madrid, pasando por colegios, conservatorios, ferias, museos, iglesias, auditorios o festivales. Durante la temporada 2025 – 2026, Radio Clásica ha visitado decenas de localizaciones exteriores a su sede habitual (la Casa de la Radio, en Prado del Rey) para celebrar su 60 aniversario. Se han realizado 74 programas con actuaciones musicales en vivo de artistas nacionales e internacionales de primer nivel y entrevistas a personalidades fundamentales de la vida artística de nuestro país. En todos ellos, el acceso del público ha sido gratuito hasta completar el aforo.

Con esta serie de espacios radiofónicos grabados o emitidos en directo en colaboración con diversas entidades culturales y musicales españolas, tanto públicas como privadas, se ha conseguido visibilizar y potenciar la presencia de la emisora cultural más longeva de España en todos los rincones del país. Se pueden volver a escuchar (y también a disfrutar en grabación audiovisual) en los podcasts de RNE Audio y en Radio Clásica TV.

Maestros Cantores en la sede de la Fundación BBVA en Bilbao con la ABAO

Sinfonía de la mañana y Radar clásico: los más viajeros

El popular programa Sinfonía de la mañana (Martín Llade y Clara Corrales) ha realizado su emisión, con el característico relato inicial, desde distintas provincias españolas: en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Ermita de San Sebastián de Elche, en el Real Club Náutico de las Palmas de Gran Canaria, en el Conservatorio Superior "Joaquín Rodrigo" de Valencia, en la Catedral de Santa María de Toledo o en el colegio Miramadrid en Paracuellos de Jarama.

También ha sido especialmente viajero el recién estrenado espacio de actualidad musical Radar clásico (Yolanda Criado, Gracia Terrén y Nacho Arbalejo), que ha visitado el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia y el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, así como la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la Sede de Caixaforum, la Feria del Libro y los encuentros Pública 26 en el Círculo de Bellas Artes, todos ellos en Madrid.

Por su parte, Crescendo (Clara Sánchez y Ana Reina), que la próxima temporada cumplirá una década en antena, ha mantenido su incesante actividad llevando la música clásica de forma presencial a seis centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid (CEIP Alfredo di Stéfano, CEIP San Cristóbal, CEIP El Tejar de Majadahonda, CEIP Cuba, CEIP Rufino Blanco y CEIP Miguel Servet de Carabanchel) y al CEIP Elena Fortún desde la Casa del Libro de Segovia con Martín Llade como invitado especial.

Otro programa de carácter infantil y juvenil, como es El árbol de la música (Eduardo Martínez-Abarca), ha compartido sus cuentos y juegos con las familias que lo acompañaron en las Cortes de Castilla y León y en la Feria del Libro de Valladolid, o en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO y la Feria del Libro de Madrid.

En el caso de Andante con moto (Luz Orihuela), el programa de Radio Clásica dedicado a los jóvenes estudiantes de música, destacamos su presencia en la Feria Aula 2026 (IFEMA) de Madrid y en el Teatro Juan del Enzina de Salamanca con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL).

La guitarra (Esther Martín) comenzó su temporada visitando la fábrica de Alhambra Guitarras en Muro de Alcoy (Alicante), para posteriormente recibir a su público en distintos enclaves madrileños: la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música, ARCO, la Feria del Libro y la histórica guitarrería Manuel Contreras.

Madrileñas también fueron las salidas del renovado Clásicos populares (Ana Cortijo y Fernando Blázquez), quienes disfrutaron realizando el programa en directo en lugares tan castizos y únicos como la Biblioteca del Palacio Real, el Hemiciclo del Congreso de los Diputados, el Hall de la Estación de Metro Moncloa o el Teatro Real.

Consolida su vocación viajera el programa Café Zimmermann (Eva Sandoval y Clara Sánchez), que ha llevado sus historias musicales y tertulias cafeteras al Auditorio Ángel Barja del Conservatorio Profesional “José Castro Ovejero” de León, al Auditorio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid y a la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La descentralización como objetivo

Sobresale la labor descentralizadora del veterano Ars Sonora (Miguel Álvarez-Fernández), que ha sido acogido por la Sala del Piano de la Fundación ACA de Búger (Mallorca), la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca) o el Auditorio del Centro Federico García Lorca de Granada, así como por las madrileñas ferias Estampa, del Libro y ARCO o el Laboratorio de Sonido del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Su programa hermano La casa del sonido (José Luis Carles y Cristina Palmese) ha salido por primera vez en su historia de los estudios de Prado del Rey para encontrarse con sus oyentes en las ferias Estampa, del Libro y ARCO en Madrid.

Por otra parte, Maestros cantores (Ricardo de Cala) ha visitado el Espacio Turina con el Festival de Ópera de Sevilla y la sede de la Fundación BBVA en Bilbao con ABAO Bilbao Opera; La taberna del puerto (Germán García Tomás), el ambigú del Teatro de la Zarzuela de Madrid y la Sala Gayarre del Teatro Real; Una tarde en la ópera (Irene de Juan), el Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia con Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana; La zarzuela (Diego Requena), el Salón de Té del Teatro Campoamor de Oviedo; Danza en armonía (Alessandro Pierozzi), la sede de la Compañía Nacional de Danza (CND) en Madrid; Grandes ciclos (María del Ser), la Casa Museo Manuel de Falla de Granada; Música y pensamiento (Mercedes Menchero), el Círculo de Recreo de Valladolid; En blanco y negro (Elena Horta), la sala Pianos Hinves de Madrid, y Nuestro flamenco (José María Velázquez-Gaztelu), la ciudad francesa de Nimes a propósito de su prestigioso Festival Flamenco.

La representación de Radio Clásica en los ya tradicionales eventos colectivos de Radio Nacional de España fuera de la Casa de la Radio también ha sido excepcionalmente nutrida esta temporada, con doce programas en la Feria del Libro de Madrid (La hora azul con Jon Bandrés; La ciudad silenciosa con María del Ser; Música a la carta con Amaya Prieto y Carlos Hernández Sánchez; Correspondencias con Mario Muñoz; El pentagrama con María Valgreen; Con sello propio con Juan Lucas; Radar clásico; Ars sonora; La casa del sonido; El árbol de la música, y La guitarra) y cinco espacios en ARCO (Con sello propio, Ars sonora, La casa del sonido, El árbol de la música y La guitarra).

Sinfonía de la mañana en la Catedral de Toledo

Programas especiales

Destaca el programa especial que Radio Clásica realizó en el Hall de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid para celebrar los 40 años de la Revista Scherzo, galardonada con el III Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical. Un espacio coral que fue presentado por Clara Sánchez, Elena Horta y Germán García Tomás.

Además, con motivo de la celebración del 60 aniversario de la emisora se han desarrollado con éxito tres amplios espacios festivos y conmemorativos en directo desde lugares emblemáticos de la capital: Presentación de la Temporada en la Sala Manuel de Falla del Teatro Real; Maratón Musical el Día de Santa Cecilia (y cumpleaños de la emisora) en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, y Día de la Música en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro Cibeles. A estos tres eventos acudieron cerca de 2000 personas de público. La dirección de la realización audiovisual de dichos programas especiales ha corrido a cargo de José Luis Beltrán, mientras que Vigor Kuric ha liderado las redes sociales de Radio Clásica.

Las decenas de salidas llevadas a cabo entre octubre de 2025 y junio de 2026 no habrían sido posibles sin el trabajo y la entrega del Departamento de Producción de Programas de la emisora, coordinado por Iris Botas y conformado por Susana Pérez Atienza, Daniel González Manzanero, Miguel Moraleda, Juan Manuel González y Lidia Cossío, con la inestimable colaboración y compromiso de la Producción Ejecutiva de RNE así como del Departamento de Servicios Exteriores de RNE y del equipo técnico de los Centros Territoriales y Unidades Informativas de RNE.