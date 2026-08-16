Tricicle: 40 años entre la tontería y la genialidad

Los números de Tricicle no dejan margen para la duda: cuatro décadas, doce espectáculos, miles de funciones en cincuenta países del mundo y el aplauso y reconocimiento unánime de millones de personas y de la industria son sus avales más valiosos. Aunque no siempre fue así. La primera crítica que recibieron los tildaba de poco imaginativos y les recomendaba quedarse en el ejercicio "mondo y lirondo" y en el aula "para no correr el peligro de hacer el ridículo en un escenario".

El tiempo, sin embargo, ha demostrado, como ha dicho sobre ellos la actriz Aitana Sánchez Gijón, que encontraron "la fuente del humor puro".

El documental Imprescindibles repasa sus cuarenta años hasta 2018 con su gira de despedida Hits, con la que Tricicle dijo adiós a los escenarios en lo más alto de su carrera. Sus últimas funciones se llamaron Hits-Chimpum! y fueron en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en diciembre de 2022.

Ni una palabra Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia han tenido la capacidad de transformar elementos cotidianos en sus instrumentos más preciados para hacer reír a los espectadores. Una capacidad sólo equiparable a las almas más puras cuando juegan e imaginan, los niños. Esto que parece sencillo, requiere un trabajo duro, compenetración y no quedarse con la primera idea, ensayar, ensayar y ensayar para mecanizar y fluir. Cualquier objeto era susceptible de gag, una lámpara que se convierte en secador de pelo o máquina de lobotomizar, un palo que se vuelve ametralladora o batuta, un avión de papel con pasajeros de verdad o una canción, la que les llevó a millones de hogares a principios de los ochenta. Y todo, sin pronunciar una sola palabra. 22 millones de personas vieron su primera actuación en el mítico programa de TVE 1,2,3... responda otra vez. Actuación de los Tricicle en el 'Un, dos, tres'

Chicho y Julio Iglesias En 1983, el rey Midas de la televisión, Narciso Ibáñez Serrador acudió a su espectáculo Manicomic a la sala Cadarso de Madrid, las primeras actuaciones de Tricicle en la capital. Chicho les propuso actuar en el programa televisivo 1,2,3. El grupo rechazó al productor, pero Ibáñez-Serrador había visto en ellos la genialidad, así que insistió. Para persuadirles les habló de la audiencia millonaria que veía el concurso cada viernes. Los humoristas aceptaron y prepararon su desembarco en la pequeña pantalla. Una actuación en la que gestualizaban la canción de Julio Iglesias, "Soy un truhan, soy un señor". A partir de ese momento alcanzaron la fama con mayúsculas, les empezaron a reconocer por la calle. Hubo quien, al cruzarse con ellos, imitaba su baile y sus gestos durante su actuación. El resto, es historia de la televisión.

España 92 Años después de aquel hito que aún hoy permanece en muchos de nosotros, nuestro país se abrió al mundo como organizador de grandes eventos a través de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La actuación de Tricicle en la clausura de la gran epopeya deportiva no dejó al mundo indiferente. España mostró lo mejor que tenía, su sentido del humor. En aquella ocasión fueron tres "deportistas" en baja forma haciendo marcha, perseguidos por un pelotón de falsos deportistas, una reverencia medieval al rey Juan Carlos I que cortó la respiración a los productores y que dio paso a una carcajada muy real, la trampa de despegar del suelo y cambiar las líneas guía del recorrido para confundir a la multitud que les perseguía y un ganador que no se decide a ganar y que cede el paso a la muchedumbre que se alza con la victoria entre vítores y aplausos. La actuación de trío fue parte de una de las mejores clausuras que se han visto en la historia de la Cita Olímpica. Miles de millones de personas contemplaron a Tricicle siendo Tricicle.

Breve Broadway Aunque el éxito les sonreía, la vida no es siempre de color de rosa y una sola crítica de un periódico como The New York Times puede ensalzarte o llevarte a los infiernos. Paco, Joan y Carles se embarcaron en la aventura de "hacer las Américas" con su espectáculo Entretrés. Muy a su pesar, las correcciones que les propusieron para su puesta en escena en Broadway fueron los argumentos objeto de la peor crítica en el periódico de cabecera de los neoyorkinos, lo que provocó que la venta de entradas se desplomara y la productora cancelara el proyecto sólo una semana después de su estreno. Hicieron las maletas de vuelta dejando atrás el fulgor de las luces de Nueva York.

En pañales Aunque si hubo un espectáculo memorable ese fue Slastic, sobre el deporte y el patrocinio de las marcas. Algunos de los sketches más icónicos de esta puesta en escena fueron "boxeo a tres", "el partido de tenis" o "el número de los bebés", en el que se paseaban por el escenario imitando los movimientos de los niños pequeños ataviados solamente con un gran pañal y que comenzó como una broma entre ellos. Slastic es el más recordado, pero no el show de 1986, sino el que repitieron en el Palau Sant Jordi en 2004, Homenaje Slastic, con la ayuda de grandes estrellas del deporte y el espectáculo. Alex Corretja y Sergi Bruguera hicieron "el número de tenis", el delantero del FC Barcelona, Hristo Stoichkov "boxeo a tres" y el ganador de cinco Tours de Francia, Miguel Induráin, el "episodio de ciclismo". Al homenaje se sumaron otros grandes como Ronaldinho y los actores Pepe Rubianes y Millán Salcedo. Tricicle convencieron a todos ellos para salir al escenario en pañales e interpretar el número final de los bebés. Un espectáculo irrepetible.

Espectacular Desde Hits a Manicomic, pasando por Más dinamita, Terrrific, Exit, 25+25, Bits, Slastic, Palace o Garrick han construido su leyenda. Cientos de pepitas de oro, como ellos mismos denominan a sus gags, que deben cuidar y de las que esperan extraer 350 carcajadas cada día, ni una menos. Tricicle es el éxito de la unión de tres especialistas que se complementan, de miles de horas de trabajo a la espalda y cuyo esfuerzo culminó en 2010 recibiendo de manos de los, por entonces, Príncipes de Asturias, Dº Felipe y Dª Letizia, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes.

Se cierra el telón Los tres desembarcaron en el teatro gestual desde muy distintos caminos. Carles desde la mili, Paco desde el propósito de superar la timidez y Joan como hobby y método para ponerse en forma. Carles y Joan formaron la compañía a finales de 1979. Dos años después, Paco se unió al proyecto gracias a ser la segunda llamada de teléfono que Carles y Joan hacían y que él sí atendió. De aquellos comienzos en el programa de variedades de la sala El Llantiol, donde se metieron en el bolsillo a un público difícil que iba algo alegre, han pasado más de cuarenta años. Cuatro décadas compartiendo camerino, buen rollo, compañerismo y amistad. 40 años pariendo genialidades que ya son memoria emocional de nuestro país.