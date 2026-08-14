Risas, romance y el doblete de Sandra Bullock: disfruta de 'Amor con preaviso' y 'Loca obsesión' gratis en RTVE Play

El amor, cuanto más, mejor. Por eso, en RTVE te ofrecemos este sábado una doble ración de comedias románticas protagonizadas por la oscarizada Sandra Bullock. La risa y los suspiros se multiplican gracias a dos películas cargadas de momentos tiernos, actores de renombre y un poquito de excentricidad.

En ambas cintas, la protagonista indiscutible es Sandra Bullock, pero no está sola. En Amor con preaviso, cuenta con la compañía de quien se ha ganado el título de 'rey de las comedias románticas': Hugh Grant. En Loca Obsesión, el coprotagonista es el actor y director Bradley Cooper.

Amor con preaviso Ver a los icónicos Hugh Grant y Sandra Bullock juntos en pantalla ya es un buen motivo para ver Amor con preaviso. En el filme, Grant interpreta a un caprichoso millonario, George Wade, que depende de su asesora legal, la inteligente y comprometida Lucy Kellson, interpretada por Bullock, para todo. Harta de ser su niñera, Kellson decide dimitir, pero Wade no se lo pone tan fácil y le dice que solo la dejará marchar si encuentra a una persona que la sustituya. Durante el proceso empieza a surgir el amor y nacen sentimientos que hasta el momento parecían escondidos. Cine internacional Cine - Amor con preaviso Una joven y seria abogada acepta trabajar con un millonario superficial e irresponsable a cambio de que este no derribe el centro cívico de su barrio. rtve play Esta cinta no solo sirvió para explorar la química entre sus protagonistas, sino que también ayudó a reflotar la economía de la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La película, estrenada en 2002, se iba a rodar en primer lugar en Toronto para abaratar costes, pero gracias a su insistencia y a su labor como productora, Sandra Bullock consiguió que se rodara en la Gran Manzana. Para agradecer la contribución a la ciudad, el 11 de diciembre de 2002 fue declarado por el alcalde de Nueva York como 'Día de Two Weeks Notice', título original en inglés de la película. Sandra Bullock en 'Amor con preaviso'