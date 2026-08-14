La hamburguesa de Nueva York que triunfa en Madrid y los secretos de la Gran Manzana

Nueva York es mucho más que esa postal de taxis amarillos sorteando el tráfico y rascacielos infinitos que tapan el sol. Nos la suelen vender como la capital del mundo o una ciudad que nunca duerme donde cada esquina parece el escenario de una película, pero la realidad es que sus cinco distritos esconden una cara B que no cabe en los folletos turísticos.

Con esta premisa, el último programa de Imanes de nevera, dirigido por Imanol Durán, hace las maletas para alejarse de los recorridos habituales de la Gran Manzana. Un viaje sonoro para adentrarse en sus barrios menos conocidos, saborear el éxito de su comida callejera y recordar la mañana en la que el 11S lo cambió todo.

Imanes de nevera Imanes de nevera - Nueva York, la ciudad de los contrastes rne audio

Paloma Moro reivindica el pequeño comercio frente a las franquicias Paloma Moro lleva 14 años viviendo en la ciudad y la conoce a fondo. Desde su agencia Nueva York a tus pies, esta guía turística propone recorrer la metrópoli mucho más allá del centro de Manhattan. En la entrevista, Moro recomienda visitar el barrio judío ortodoxo de Williamsburg o la mezcla de culturas del Bronx para empaparse de la cultura diaria de cómo viven realmente los neoyorquinos. La invitada advierte que el turista suele caer en la trampa de comer en grandes cadenas comerciales, ignorando a los restaurantes independientes. Muchos de estos negocios familiares se vieron obligados a cerrar tras la pandemia de la covid-19, una época trágica en la que la ciudad llegó a registrar 800 muertos diarios. Durante la charla, también desmonta uno de los mitos más extendidos entre los visitantes: series como Friends o Cómo conocí a vuestra madre nunca se rodaron en estas calles, sino en platós de Los Ángeles. Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer en la última temporada de 'Friends'

El éxito de Gabriel Peña: las claves de su hamburguesa premiada La comida callejera va unida a la historia de la ciudad. Gabriel Peña trabajó ocho años allí y se ha traído esa influencia a Madrid con la apertura del restaurante Gabo's. Su propuesta ha calado hasta el punto de que su hamburguesa estrella acaba de conseguir el puesto 78 entre las mejores del mundo. Peña explica los ingredientes de este éxito: una mezcla de carne de wagyu japonés y rubia gallega, dos lonchas de queso cheddar americano y cebolla cruda en juliana. El secreto definitivo está en la base, porque descartan el pan brioche y apuestan por un pan de leche clásico que soporta la grasa de la carne sin quedarse húmedo.