La hamburguesa de Nueva York que triunfa en Madrid y los secretos de la Gran Manzana
- Gabriel Peña revela la receta de su plato premiado y Jon Salvador cuenta la reacción de George Bush en directo durante el 11S
- Paloma Moro, guía turística, desvela la gran trampa del viajero y desmonta el falso mito sobre la serie Friends
Nueva York es mucho más que esa postal de taxis amarillos sorteando el tráfico y rascacielos infinitos que tapan el sol. Nos la suelen vender como la capital del mundo o una ciudad que nunca duerme donde cada esquina parece el escenario de una película, pero la realidad es que sus cinco distritos esconden una cara B que no cabe en los folletos turísticos.
Con esta premisa, el último programa de Imanes de nevera, dirigido por Imanol Durán, hace las maletas para alejarse de los recorridos habituales de la Gran Manzana. Un viaje sonoro para adentrarse en sus barrios menos conocidos, saborear el éxito de su comida callejera y recordar la mañana en la que el 11S lo cambió todo.
Paloma Moro reivindica el pequeño comercio frente a las franquicias
Paloma Moro lleva 14 años viviendo en la ciudad y la conoce a fondo. Desde su agencia Nueva York a tus pies, esta guía turística propone recorrer la metrópoli mucho más allá del centro de Manhattan. En la entrevista, Moro recomienda visitar el barrio judío ortodoxo de Williamsburg o la mezcla de culturas del Bronx para empaparse de la cultura diaria de cómo viven realmente los neoyorquinos.
La invitada advierte que el turista suele caer en la trampa de comer en grandes cadenas comerciales, ignorando a los restaurantes independientes. Muchos de estos negocios familiares se vieron obligados a cerrar tras la pandemia de la covid-19, una época trágica en la que la ciudad llegó a registrar 800 muertos diarios. Durante la charla, también desmonta uno de los mitos más extendidos entre los visitantes: series como Friends o Cómo conocí a vuestra madre nunca se rodaron en estas calles, sino en platós de Los Ángeles.
El éxito de Gabriel Peña: las claves de su hamburguesa premiada
La comida callejera va unida a la historia de la ciudad. Gabriel Peña trabajó ocho años allí y se ha traído esa influencia a Madrid con la apertura del restaurante Gabo's. Su propuesta ha calado hasta el punto de que su hamburguesa estrella acaba de conseguir el puesto 78 entre las mejores del mundo.
Peña explica los ingredientes de este éxito: una mezcla de carne de wagyu japonés y rubia gallega, dos lonchas de queso cheddar americano y cebolla cruda en juliana. El secreto definitivo está en la base, porque descartan el pan brioche y apuestan por un pan de leche clásico que soporta la grasa de la carne sin quedarse húmedo.
El desconcierto de George W. Bush la mañana del 11S
El analista de El Orden Mundial, Jon Salvador, retrocede hasta la mañana del 11 de septiembre de 2001 para recordar una de las imágenes más impactantes de aquel día: el momento exacto en el que George W. Bush recibió la noticia del segundo ataque terrorista. El entonces presidente estadounidense estaba leyendo un cuento a unos niños en un colegio de Florida y permaneció sentado en silencio, con gesto serio, frente a los alumnos durante varios minutos.
Aquel martes, un comando de Al Qaedasecuestró cuatro aviones comerciales: dos impactaron contra las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania. El atentado dejó 2.977 muertos, paralizó por completo Manhattan, desencadenó la invasión de Afganistán y provocó la imposición de los estrictos controles de líquidos que los pasajeros asumen hoy en cualquier aeropuerto del mundo.
En el tramo final, el pódcast analiza cómo el cine, la literatura y la música han retratado la ciudad a lo largo de las décadas. El repaso abarca desde el Nueva York peligroso y decadente de Taxi Driver hasta el romanticismo de Desayuno con diamantes, pasando por las novelas de Paul Auster y la voz inconfundible de Frank Sinatra. La nueva entrega de Imanes de nevera ya está disponible en RNE Audio. Dale al play gratis y escucha el episodio completo. Te avisamos: después de oírlo, nunca volverás a ver la Gran Manzana con los mismos ojos.