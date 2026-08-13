Radio 3 desde el Rototom Sunsplash 2026

El Rototom Sunsplash vuelve a ser una de las citas imprescindibles entre el 17 al 22 de agosto de 2026 en Benicàssim para los amantes del reggae bajo el lema The Place to Be, con una programación que conecta las raíces de la música jamaicana con sus nuevas ramificaciones y con otros sonidos contemporáneos.

Como cada verano, Radio 3 no falta a uno de los grandes encuentros musicales del calendario. Te ofrecerá una cobertura especial desde Benicàssim para acercarte el ambiente y los directos de The Skatalites, ft. Alpheus; Luciano & Jah Messenjah Band; Queen Omega & The Royal Souls; Biga*Ranx; The Itals & The Roots Radics; Israel Vibration & The Roots Radics; la reunión liderada por Pure Negga de 15 figuras clave de la escena urbana y reggae; The Twinkle Brothers; Bushman & The Grassroots Band; Greentea Peng o Lia Kali.

En este festival no solo hay música, a lo largo de toda la semana tiene lugar el Foro social, una serie de conversaciones que se celebran en el Teatre Municipal de Benicàssim. En esta edición se abordarán temas como la incertidumbre y el malestar emocional, la vivienda, la crisis climática o los conflictos y las guerras. En Radio 3 vamos a escuchar todos los días algunos de sus protagonistas.

Escucha el Rototom Sunsplash en Radio 3 desde las 21 h hasta las 00 h con Nacho Álvaro, Maria José Parejo y Carlos Ripollés.