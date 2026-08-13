Radio 3 presenta el Especial Resumen Sónar 2026. Un programa de dos horas de duración diseñado para condensar lo mejor de esta edición a través de algunos de sus directos más destacados y las claves del festival. A lo largo de este recorrido radiofónico escuchamos el esperado regreso en formato live de Modeselektor, el emotivo concierto del 50.º aniversario de los pioneros Cabaret Voltaire, la contundencia de Boys Noize a cielo abierto y el directo de Nia Archives, referente del nuevo jungle.

Un mapa sonoro plural que contrapone la veteranía con las propuestas más frescas de la escena actual. El programa recoge la electrónica experimental de Beatrix Weapons, la sesión de Fucknormal, la energía NuTrance de Funk Tribu, la fuerza del colectivo Cutemobb, el nuevo perreo de GlorySixVain y la provocación urbana de Metrika, finalizando con la calidez orgánica de ARP Frique & The Perpetual Singers. Dos horas de radio para escuchar con detalle el pulso sonoro del festival.