Lo mejor de la Mar de Músicas 2026, en Radio 3

La Mar de Músicas volvió a llenar de cultura Cartagena durante todo el mes de julio: Literatura, arte, cine y música junto al Mediterráneo en su 31ª edición.

Radio 3 ofrecerá este viernes 14 de agosto, a las 20:00 h, un resumen de dos horas con algunos de los mejores conciertos que tuvieron lugar entre el 17 y el 25 de julio. Formaciones nacionales e internacionales, con nombres emergentes y figuras ya consolidadas.

En el especial podrás escuchar a grandes artistas que pasaron por los escenarios de Cartagena como Lila Downs, Premio La Mar de Músicas 2026; Monsieur Periné, Oumou Sangaré o Carminho.

Ecuador ha sido el país invitado este año. Del país andino sonarán las propuestas de Margarita Laso, Machaka, Lolabúm, LaTorre, Paola Navarrete, Sona Jobarteh, Humazapas, Jatun Mama y Swing Original Monks.

El festival cartagenero también ha acogido proyectos que reinterpretan las raíces ibéricas con mirada contemporánea. Es el caso de Rodrigo Cuevas, Musgo, El Pantorrillas o Bewis de la Rosa.

El programa estará presentado por Carlos Ripollés, que te guiará por los distintos escenarios. Podrás escucharlo el viernes 14 de agosto de 20:00 a 22:00 h en Radio 3 y después en podcast.La Mar de Músicas sigue en Cartagena

Aunque el festival terminó el 25 de julio, sigue resonando en la ciudad con tres exposiciones que se podrán visitar hasta finales de septiembre: Oswaldo Guayasamín: obra gráfica de una de las figuras esenciales del arte latinoamericano del siglo XX. ‘Los de aquí’: una mirada contemporánea a la identidad, la migración y el sentimiento de pertenencia a través de artistas ecuatorianos y su diálogo con Cartagena. ‘Distrito’, de Salvi Vivancos: el artista cartagenero convierte la ciudad, sus márgenes y el paisaje cotidiano en territorio artístico.