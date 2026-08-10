¿Quiere ser una radio asociada a Radio Exterior de España?
- Radio Exterior de España (REE) quiere ampliar las relaciones con las emisoras de otros países para que puedan acceder a sus variados espacios radiofónicos.
- El servicio es gratuito y requiere el envío de una solicitud, así como la aceptación de un acuerdo entre la radio asociada y la Corporación RTVE en el que se detallan las condiciones necesarias para la difusión de espacios de REE.
Puede contactar con Radio Exterior de España a través de correo electrónico (asociadas.ree@rtve.es) y de correo postal:
Radio Exterior de España
Apartado de Correos: 156.202
Código Postal: 28100 Madrid
ESPAÑA
o
Radio Exterior de España
Avenida de Radio y Televisión, número 4
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
ESPAÑA
Para convertirse en radio asociada a REE, rellene el siguiente formulario y acepte las condiciones legales.
En un plazo no superior a un mes, recibirá un correo en el que se indicará si su solicitud ha sido admitida y pasa a formar parte del programa de radios asociadas a Radio Exterior de España. El acuerdo solo incluye los programas producidos y emitidos por REE. Para el uso o retransmisión de otro contenido de otras emisoras de RNE deberá solicitar un convenio específico a través del correo atencion.instituciones@rtve.es.