El festival Enclave de Agua ha sumado una nueva edición y Radio 3 te va a resumir lo mejor de la cita soriana

El Enclave de Agua es mucho más que un festival. Música, arte, ecología y naturaleza son los ingredientes que nos ofrecen las márgenes del río Duero, en Soria, para disfrutar de una experiencia, prácticamente, única. Radio 3, un año más, está presente en esta cita donde conviven artistas emergentes con nombres consolidados de la escena afroamericana nacional e internacional. Un cóctel sonoro exclusivo que hace vibrar a un público que conecta y se integra perfectamente en un entorno idílico.

El cartel de este año ha estado sazonado por texturas tan diferentes como complementarias. Así, encontramos propuestas que van desde la sabrosura de London Afrobeat Collective a los soplidos electrizantes de Dani Nel.lo pasando por la sofisticación de Morgan o la voz poderosa de Shirley Davis respaldada por The Silverbacks.

Esta noche te ofrecemos el resumen de la 19ª edición del Enclave de Agua donde vas a poder disfrutar de las actuaciones de las bandas anteriormente citadas, junto a los conciertos de Judith Hill, Tom McGuire & The Brassholes, Ay Trick, Lion Family Band y Luv & Fyah Project (Ras Kuko, Alana Sinkey & Belén Natalí). A partir de las 00:00 (hora peninsular) acude a la llamada del ritmo con los comentarios de Nacho Álvaro.