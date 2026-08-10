El Big Bang: una burla que dio nombre a la teoría cósmica por excelencia

El científico y sacerdote belga Georges Lemaître propuso en 1931 la hipótesis del Átomo Primigenio, según la cual, el universo se habría originado a partir de un estado inicial de materia y energía extremadamente denso y caliente. Representado también como huevo cósmico, su descomposición habría dado lugar al actual cosmos. Fue en 1949 cuando el astrofísico Fred Hoyle utilizó el término Big Bang para referirse a esta propuesta con intención irónica. Sin embargo, dicha burla hizo fortuna y, desde entonces, da nombre a la teoría o modelo que explica el origen del universo, la materia, el tiempo y el espacio tal como hoy los conocemos. En este capítulo, Xaviera Torres se adentra en sus detalles.

Sapiensantes Sapiensantes - T4 - e8. ¿Cómo se formó la Tierra? rne audio

¿Cuándo empezó todo? Según la teoría, hace unos 13.800 millones de años, aunque no hubo explosión —ni grande ni pequeña—. En realidad, no tenemos claro qué sucedió en el inicio. El modelo arranca una fracción de segundo después, cuando se produjo una expansión rapidísima desde aquel estado inicial, llamada inflación cósmica. A medida que el espacio se extendía, la materia empezó a enfriarse y aparecieron las primeras partículas (electrones y quars), que después formarían los átomos (helio e hidrógeno, sobre todo).

El roce hace el cariño Millones de años más tarde, la gravedad logró que enormes nubes de hidrógeno se concentrasen y, por efecto de una presión y de una temperatura muy elevadas, se formasen las primeras estrellas. Esta fuerza es también responsable de la creación de las galaxias, al conseguir que las regiones del universo más densas atrajesen más materia hacia ellas. Y mientras, seguían naciendo y muriendo estrellas. Uno de sus resultados fue la nebulosa solar (una gigantesca nube de polvo y gas, compuesta por helio, hidrógeno y algunos elementos más pesados). Cuando colapsó —quizás a causa de la explosión de una super nova—, esta nube comenzó a contraerse y a girar cada vez más rápido, debido a la gravedad. La inmensa mayoría de la materia se decantó hacia el centro, y alrededor se formó un disco plano que giraba en torno suyo. Tanto material se reunió en el núcleo, que empezaron a producirse reacciones de fusión. Nació así el Sol, que emitía luz y radiación y desde el que se diseminaron polvo y ciertos fragmentos de materia hacia el disco a base de roces y colisiones, estos granitos y pequeñas rocas crearon los asteroides, los cometas, los satélites y demás cuerpos celestes. Nuestra tierra surgió del mismo modo: a partir de partículas de polvo y de roca que chocaban entre sí. A medida que este planetesimal se hacía más y más densa, atraía cada vez una cantidad de materia mayor. Con todo, la Tierra era aún muy joven —y pequeña— cuando otro cuerpo del tamaño de Marte impactó contra ella. Los fragmentos liberados al espacio por el choque en forma de gas terminaron enfriándose, se unieron y formaron la Luna, que orbita a su alrededor. De nuevo, la Gravedad es la culpable de esto.