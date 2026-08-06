'La patria perdida': Un dilema entre la lealtad familiar y la justicia en la Serbia de Milosevic

Serbia, 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Slobodan Milosevic, Stefan, un joven idealista de 15 años, se une a la protesta junto a sus amigos. Paralelamente tiene que pasar por la revolución más dura de todas: enfrentarse a Marka, su madre, portavoz y cómplice del gobierno. Mientras Serbia se tambalea al borde del cambio, madre e hijo deben enfrentar sus propias convicciones.

En esta producción dirigida por Vladimir Perišić e interpretada por Jovan Ginić y Jasna Đuričić,el cineasta explora las profundidades de un conflicto personal y político e invita al espectador a reflexionar sobre los desafíos universales que siguen presentes en nuestra sociedad. A través de su arte, nos recuerda que la lucha por la justicia y la libertad es una batalla atemporal.

La película es un relato íntimo desde la experiencia personal del director quien, al igual que el protagonista, tuvo que encontrar su camino en medio del caos y la opresión. En una entrevista, Perišić expresó que quería que el espectador se sintiera como Stefan y se hiciera la pregunta de si se puede llevar a cabo una doble lealtad, a la justicia y al amor de una madre. "Considero que ese dilema es universal”, dijo el director. La patria perdida otorga una nueva mirada a los grandes acontecimientos geopolíticos de los años 90 desde la intimidad de los pasillos de una casa y las conversaciones en una cocina.

De la sutileza del hogar a la crudeza política Fotograma de 'La patria perdida' En el momento de su estreno en 2023, algunos críticos destacaron que es un ejercicio de contención emocional, sutileza y crudeza política. Un contraste del director que prefiere construir la tensión a través de silencios, miradas acusadoras de los compañeros y el aislamiento progresivo del protagonista. En España, parte de la crítica la llegó a comparar con obras maestras de los Balcanes como Papá está en viaje de negocios de Emir Kusturica, porque ambas usan los ojos de la juventud para retratar la descomposición de su propia patria. El joven actor que interpreta a Stefan, Jovan Ginić, fue galardonado con el prestigioso Premio al Actor Revelación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes por su intensa y contenida interpretación.

Europa 1996 En el año en que está ambientada la película, nuestro continente vivía un momento de profunda transformación y contrastes. Por un lado, la consolidación del bloque occidental tras la guerra fría, la ampliación a quince miembros de la Unión Europea y la preparación de su moneda única. Tras la incorporación a la UE de Suecia, Finlandia y Austria comenzaba a palparse la libre circulación real de personas sin controles fronterizos en el llamado espacio Schengen. Fotograma de 'La patria perdida' Por otro lado, la parte Este vivía una dolorosa inestabilidad, se recuperaba de recientes conflictos bélicos de primera magnitud, como la guerra de los Balcanes, dando paso a tensiones fronterizas y masivas protestas civiles contra Slobodan Milosevic en Serbia por fraude electoral, además, se recuperaba de la caída de regímenes dictatoriales como los países del antiguo bloque soviético, entre 1989 y 1991, que en su transición al capitalismo sufrían una altísima inflación, o la reciente independencia de la República Checa y Eslovaquia tras su separación pacífica de 1993. Un continente a dos velocidades con un Oeste próspero enfocado a la unificación de su territorio y la moneda única y un bloque Este tratando de sanar sus heridas políticas, económicas y humanas del siglo XX.