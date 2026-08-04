RADAR MADRID reúne a un centenar de profesionales de la industria musical en su primera edición

Radar Madrid sigue desvelando los detalles de su primera edición y confirma la presencia de representantes de algunos de los festivales y empresas más influyentes de la industria musical internacional.

Entre los invitados figuran responsables de Coachella, Glastonbury, Sziget, Montreux Jazz Festival, Vive Latino, Lollapalooza Argentina, Spotify Estados Unidos y la agencia WME, entre otros.

El encuentro, impulsado por la Comunidad de Madrid, se celebrará del 19 al 21 de octubre en el Movistar Arena y reunirá a un centenar de profesionales internacionales procedentes de Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, la convocatoria para artistas ha superado todas las expectativas: más de mil propuestas llegadas de toda España optan a participar en los más de veinticinco showcases oficiales de esta primera edición.