'Dog House' Tercer episodio de la segunda temporada ¿Has elegido ya a tu perro favorito?

En este tercer episodio de la segunda temporada de Dog House conocemos a Punch, Frijolito, Irma, Ayla, Berenjeno y Pepino. Seis perritos para seis familias dispuestas a darles un hogar. La anfitriona, Chenoa los recibe a su llegada al refugio con el corazón lleno de ilusión por ellos.

Además, la selección femenina de fútbol ha compartido una jornada con algunos amigos peludos del refugio. Las campeonas del mundo han conocido la historia de Irma, una pastora belga de Malinois que fue utilizada para tener constantes camadas en un criadero ilegal, a Leo, un border collie "futbolista" o Mufi que perdió su ojo izquierdo defendiendo a su dueña de una agresión. Las futbolistas se suman al objetivo de Dog House sobre la importancia de concienciar a la sociedad en la adopción de perros como Ayla la nueva compañera de Arena, una perrita salchicha con ansiedad por separación o Punch que ayudará en la superación de un duelo. ¿Cuál será el más votado esta semana?

La encuesta del programa pasado arrojó un clarísimo vencedor, Xander, el joven husky siberiano con un ojo de cada color que obtuvo un 26,02% de votos, seguido por Ster con el 19,30% de apoyo.

¡Cuánto amor derrochan estos perritos! Seguro que tú ya tienes favorito. Vota ya en la encuesta de la semana:

También te dejamos por aquí el programa para que disfrutes de nuevo del tercer episodio de esta segunda temporada de Dog House en RTVE Play.

Dog House Dog House - Temporada 2 - Programa 3 Familias, Sara en silla de ruedas, dos hermanas con su perra ansiosa y una pareja que quiere formar una familia buscan en Dog House su compañero ideal rtve play

No podrás dejar de sonreír con estos seis nuevos amigos peludos.