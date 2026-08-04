El atleta que corre sin estómago ni colon y evitó la muerte tres veces: la asombrosa lección de Juan Dual

Hay golpes que te noquean antes casi de empezar a vivir. Con tan solo 13 años, a Juan Dual le diagnosticaron poliposis múltiple, una enfermedad genética rara y devastadora. A partir de ahí, un cáncer agresivo obligó a los cirujanos a operarlo. A modo preventivo y por diversas complicaciones, le extirparon el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar en distintas etapas de su vida. Cualquiera se habría rendido, pero él decidió levantarse para calzarse unas zapatillas de correr.

La última emisión de La hora inesperada nos sienta frente a frente con un corredor de ultradistancia que ha mirado a la muerte a los ojos en tres ocasiones y, sorprendentemente, no ha perdido la sonrisa.

La hora inesperada La hora inesperada - Tres veces al borde de la muerte. Ultradistancia con Juan Dual Escuchar audio

Perder la mitad de tu cuerpo y empezar a caminar El verdadero obstáculo llegó a los 28 años, cuando le quitaron el estómago. En apenas tres meses, Juan pasó de ser "un gordito feliz" de 106 kilos a pesar 57. Perdió el 50% de su masa corporal en un solo trimestre. A esa edad, convertido en una persona completamente dependiente que no podía caminar ni 100 metros sin detenerse a descansar, el ruido en su cabeza era ensordecedor. Como él mismo confiesa en los micrófonos de RNE, el peor enemigo no es tu jefe ni tu pareja, sino que vive en tu cabeza: "Somos el peor monstruo que tenemos dentro". Para callar ese runrún insoportable, Juan decidió moverse. Salió a caminar dos kilómetros llanos y tardó más de dos horas en completarlos. Llegó a casa exhausto, pero se dio cuenta de algo vital: su cerebro por fin se había callado. Al día siguiente repitió el proceso, a las pocas semanas empezó a trotar y, casi sin buscarlo, terminó corriendo 50 kilómetros semanales por convencimiento propio de que estaba vivo y podía hacerlo.

El desafío extremo de la Ultra Fiord Hoy en día, a este valenciano se le conoce en el mundo del deporte extremo como Juan Vacío. Ha participado en pruebas tan duras como la Ultra Fiord, una carrera solo apta para expertos que penetra en rincones montañosos sin acceso de vehículos en plena Patagonia chilena. Para entender la magnitud física de lo que hace como persona sin órganos del sistema digestivo: en este desafío se enfrentan a rutas de hasta 55 kilómetros, cruzando glaciares y trepando pasos de alta montaña que alcanzan los 1.100 metros de altitud, todo ello bajo un clima extremadamente frío y hostil. Glaciar Balmaceda en la Patagonia chilena, una de las rutas de la carrera de trail running Ultra FiordSebastien LecocqGETTY También es embajador de carreras como la Ibiza Trail Maratón. Su falta de intestino grueso le obliga a ir al baño entre cinco y siete veces al día, una realidad biológica que él afronta con un humor envidiable. Tanto es así que, durante la entrevista, bromea relatando cómo es la surrealista experiencia de tener que ir al servicio en mitad de una carretera del Círculo Polar Ártico a temperaturas bajo cero.