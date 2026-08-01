‘El padre de la novia’ es la comedia que unió en el cine a Steve Martin y Diane Keaton y encumbró a Martin Short

George y Nina Banks forman un matrimonio feliz y tranquilo. Su vida es idílica junto a sus hijos Annie y Matty en un tranquilo barrio en California, desde donde gestionan Kicks, una empresa dedicada al zapato deportivo. Sin embargo, todo cambia cuando Annie regresa de un viaje a Europa y comunica a sus padres que ha conocido a un chico y que se va a casar... a sus 22 años. Comienza entonces para George un auténtico calvario: desde su incapacidad para gestionar la relación con sus millonarios consuegros al estrés por la organización y el coste de la boda y, sobre todo, por la pérdida de su hija. Por eso, se marca un objetivo claro: impedir la boda.

El argumento de El padre de la novia lo hemos visto decenas de veces en el cine actual, explorando todas las versiones posibles. También todos los subtemas que aborda la cinta como la nostalgia ante la madurez de los hijos, el clasismo, la envidia e incluso los excesos que rodean a las bodas, pero no era un tema tan habitual cuando en 1991 Charles Shyer y Nancy Meyers se lanzaron a escribir el guion de la película. De hecho, su proyecto que tenía como propósito actualizar el clásico El padre de la novia, de 1951.

'El padre de la novia'

El resultado fue un exitazo que recaudó casi 90 millones de dólares en todo el mundo, multiplicando por cuatro su presupuesto y que, sobre todo, abrió un subgénero: el cine de bodas. La gran acogida que tuvo en la gran pantalla y en televisión animó a los impulsores del proyecto a lanzar una secuela en 1995: Vuelve el padre de la novia (ahora también abuelo), en la que repetían actores, directores y guionistas. Y la película contó todavía con una tercera versión: un cortometraje un tanto singular.

El padre de la novia Parte 3 vio la luz en septiembre de 2020 dirigida por Nancy Meyers. En ella se reunió al elenco original de la película de 1991 a través de una videollamada de Zoom para reunir fondos para la organización World Central Kitchen, del chef José Andrés. ¿El argumento? Una reunión virtual de la familia Banks durante el confinamiento por el coronavirus, con una atípica boda a distancia.

Una ¿adaptación? de la obra de 1951 Hollywood siempre ha tenido claro que si algo funciona y el público lo demanda hay que alimentarlo. Por eso, en los noventa, en pleno boom de comedias románticas, vieron una oportunidad en adaptar una película que ya había sido un éxito en su lanzamiento. En 1951, Frances Goodrich y Albert Hackett, guionistas conocidos por haber escrito éxitos como Siete novias para siete hermanos o ¡Qué bello es vivir! , se pusieron manos a la obra para adaptar a la gran pantalla un libro de Edward Streeter, en el que el protagonista era el fiscal Stanley Banks, cuya hija mayor Kay quería casarse con el joven Buckley Dunstan. La película fue dirigida por Vincente Minnelli, director de Un americano en París y considerado como el padre de los musicales modernos, además de ser el padre de Liza Minnelli. Su obra tuvo buena acogida de público y crítica, en parte por su elenco, en el que participaron Spencer Tracy, Joan Bennet y, sobre todo, Elisabeth Taylor, como la hija del matrimonio Banks. Tanta fue su influencia que incluso tratándose de una comedia romántica logró tres nominaciones a los Òscar (mejor película, mejor actor y mejor guion). 'El padre de la novia' El padre de la novia sigue el mismo argumento general de la obra primigenia, aunque modernizada y adaptada al público de los años ’90 y con una vis más cómica e incluso, por momentos, de sátira hacia temas como el excesivo gasto que suponen las bodas. Así, por ejemplo, la trama se traslada a California y el padre es un empresario local de cierto éxito, en lugar de un fiscal del Estado. También el estilo de la boda ha cambiado, incorporándose en la versión de 1991 la figura del estridente organizador de bodas Franck Eggelhoffer, interpretado por Martin Short, lo que añade el conflicto económico por el coste de la celebración al emocional por la pérdida de su hija. La historia original contaría también con una segunda versión años después (El padre es abuelo), de la que se hizo también una secuela de 1995, pero, además, El padre de la novia cuenta con un tercer remake más actual. En 2022 se estrenó una versión protagonizada por Andy García y Gloria Estefan, que pretendía ser una adaptación actual, con una familia cubano-americana como protagonista.

Steve Martin, Martin Short y Diane Keaton, viejos conocidos Adaptar una historia que ya había funcionado era para productores de la cinta un seguro de éxito, pero si además en el reparto figuran Steve Martin, Diane Keaton y Martin Short, solo queda esperar a que la gente se lanzara a las salas de cine. La tarea de escribir la cinta quedó en manos de Charles Shyer y Nancy Meyers, que habían colaborado en numerosas películas, algunas tan exitosas como Private Benjamin, por la que fueron nominados a los Óscar en la categoría de mejor guion. Poco después, escribieron a cuatro manos Diferencias Irreconciliables, dirigida por el propio Shyer, que está también tras las cámaras en El padre de la novia. Para el reparto se eligió a tres de los grandes actores de los ’90: Steve Martin, Martin Short y Diane Keaton, aunque en el caso de Martin, no fue el único actor que se barajó para la cinta. Charles Grodin también estuvo en las apuestas, aunque se decantó por Beethoven: uno más de la familia. La hija de familia, Annie, fue finalmente interpretada por una debutante Kimberly Williams Paisley, a la que se ofreció el papel tras haber sido rechazado por Phoebe Cates y Kathryn Erbe. De quienes no hubo dudas con su participación en el proyecto fue con Diane Keaton y Martin Short. También Kieran Culkin estuvo desde el principio en la producción. El apellido Culkin está íntimamente ligado a todas las películas de los ’90 y eran un sinónimo de promoción extra para la película. 'El padre de la novia' Algunas de las escenas más divertidas de la película las protagonizan Steven Martin y Martin Short. Martin había comenzado su carrera como cómico y actor años antes, como guionista incluso en el Saturday Night Live. En el cine, Un loco anda suelto y Todo en la familia empezaron a dibujar el personaje por el que ha pasado a la posteridad: el de padre de una familia llena de enredos. Eso le hacía el candidato perfecto para El padre de la novia. Martin Short venía de la misma escuela de cómicos que Martin y juntos habían protagonizado Tres Amigos demostrando su química tras las cámaras. Por eso se les eligió para interpretar a un excéntrico y derrochador organizador de bodas y a un tacaño y malhumorado padre de familia. Para su papel, Short se inventó su propio acento y se inspiró en el famoso planificador de bodas Kevin Lee, genio tras algunos de los enlaces más fotografiados de los 80 y 90. Y si Martin y Short demostraban entendimiento (aún la siguen teniendo en la serie Solo asesinatos en el edificio que ambos protagonizan), no tenía menos el propio Martin con Diane Keaton, a la que siempre demostró gran aprecio, incluso después de su muerte en 2025.Ambos se conocieron en 1964, cuando estudiaban en el Santa Ana College, del sur de California, donde llegaron a compartir una obra. Keaton protagonizó Carousel, en la que Martin hizo de ayudante de escenario. Desde entonces, mantuvieron una gran amistad que, sin embargo, no se materializó en el cine, donde apenas coincidieron. Su primera obra conjunta fue, precisamente, El padre de la novia y volvieron a colaborar en las secuelas de la cinta. Casa de 'El padre de la novia'