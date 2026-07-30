Aniversario de Rosa María Sardà, de 'Todo sobre mi madre' a 'Abuela de Verano': disfruta de su talento en RTVE Play

Nació el 30 de julio de 1941 y hoy hubiese cumplido 85 años, una buena manera de recordarla es revisar sus trabajos, en el cine, la televisión o presentando la gala de los premios Goya: lo hizo en tres ocasiones y se llevó dos estatuillas como actriz de reparto por ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? y Sin vergüenza, además de recibir la Medalla de Oro de la Academia en reconocimiento a toda una vida dedicada a la interpretación.

De formación autodidacta, encontró en el teatro su primera escuela y fue construyendo una carrera repleta de éxitos, algunos junto a directores como Luis García Berlanga o Pedro Almodóvar. Con el manchego rodó Todo sobre mi madre, una de las películas más emblemáticas de su filmografía y uno de los títulos que pueden disfrutarse en RTVE Play.

Todo sobre mi madre, un papel clave para La Sardà Uno de los títulos imprescindibles de la carrera de Rosa María Sardà es Todo sobre mi madre, la aclamada película de Pedro Almodóvar que ganó el Oscar a la mejor película internacional. La actriz comparte reparto con Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz y Antonia San Juan en un drama que sigue a Manuela, una madre que, tras perder a su hijo, viaja a Barcelona para reencontrarse con el padre del joven y enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Además de convertirse en uno de los mayores éxitos del cine español, la película supuso uno de los trabajos más recordados de Sardà junto al director manchego, donde hace el gran papel de la madre del personaje que interpreta Penélope Cruz. Un clásico imprescindible que sigue formando parte del catálogo de RTVE Play. Cine de siempre Historia de nuestro cine - Todo sobre mi madre Manuela pierde a su único hijo el mismo día que el chico celebra su 17 cumpleaños. Destrozada, huye hasta Barcelona en busca de Esteban, el padre de su hijo. rtve play

La niña de tus ojos, una comedia imprescindible de Sardá Otro de los grandes títulos que pueden verse en RTVE Play es La niña de tus ojos, la película dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Penélope Cruz. Ambientada en plena Guerra Civil, la historia sigue a una compañía de cine española que viaja hasta los estudios de la UFA, en la Alemania nazi, para rodar una gran producción. Allí, el choque entre los artistas españoles y el régimen nazi dará lugar a situaciones muy diversas. En esta película Rosa María Sardá encarna el papel de Rosa Rosales, una actriz veterana del grupo de artistas españoles que viaja a la Alemania nazi. Su gran trabajo en este papel le valió una nominación a los Premios Goya como mejor actriz de reparto. Además, la catalana comparte pantalla con actores como Antonio Resines, Jorge Sanz, Loles León o Santiago Segura. Una película que se ha convertido en uno de los referentes del cine español de finales de los noventa y que ahora puede recuperarse en RTVE Play. Cine Club Play Historia de nuestro cine - La niña de tus ojos En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. rtve play

Abuela de verano, la serie con la que conquistó a toda una generación Si en el cine Rosa María Sardà dejó algunos de los títulos más recordados de nuestra filmografía, en televisión también protagonizó grandes éxitos. Uno de los más queridos es Abuela de verano, que puedes disfrutar en RTVE Play. La actriz protagoniza esta entrañable serie dando vida a Eva, una abuela moderna, independiente y llena de energía que cada verano reúne a sus hijos y a sus doce nietos en su casa del Empordà. La ficción, basada en el libro Diario de una abuela de verano de Rosa Regàs, permitió a Sardà demostrar una vez más esa capacidad de emocionar con la comedia. Además, esta serie tiene un valor especial dentro de su trayectoria. Fue uno de sus últimos grandes trabajos para Televisión Española y compartió reparto con su hijo, Pol Mainat, fruto de su matrimonio con Josep Maria Mainat. Dos décadas después de su estreno, la serie sigue conservando ese espíritu familiar y es el momento perfecto para volver a verla. Abuela de verano Abuela de verano - Episodio 1: A de abuela Eva, una mujer en la plenitud de sus sesenta y pico años repite cada año una aventura, llevarse a sus 12 nietos a una casa de campo. rtve play Además, antes de protagonizar Abuela de verano, la actriz formó parte de Villa Rosaura, una comedia emitida en 1994 que retrata a una peculiar familia dedicada a la pequeña delincuencia. La serie juega con los líos de sus protagonistas y la presencia de una sobrina policía municipal, obligando a toda la familia a ingeniárselas para ocultar su verdadera forma de vida. Sin duda otro éxito de la actriz que también puedes ver en RTVE Play. Villa Rosaura Villa Rosaura - Querida tía rtve play

Les nits de la tieta Rosa, un viaje a sus primeros éxitos Mucho antes de convertirse en una de las actrices más queridas del cine español, Rosa María Sardà ya había conquistado al público desde la pequeña pantalla. Quienes quieran descubrir esa faceta menos conocida pueden hacerlo gracias a Les nits de la tieta Rosa, una de las joyas que conserva el Archivo de RTVE. La serie permite volver a encontrarse con una Sardà en pleno crecimiento artístico, desplegando esa ironía tan característica que ha definiendo toda su carrera. Incluso en aquellos primeros trabajos ya era evidente que tenía único estilo propio, enamorando a cualquier persona que la viera. Recuperar este título es también una forma de descubrir cómo empezó a construirse una carrera que acabaría marcando a varias generaciones de espectadores. Memòries de la tele Memòries de la tele - Les nits de la tieta Rosa Memòries de la tele ens retorna a "Les nits de la tieta Rosa" i repassa la trajectòria de l'actor Joan Pera rtve play

La Rosa María Sardà que conquistó la televisión Tras este gran éxito su paso por la Televisión española continúo. Su humor la llevó a ponerse al frente de algunos de los programas de entretenimiento más recordados de los años ochenta, muchos de ellos disponibles para volver a visionarlos en RTVE Play. Destaca Per molts anys, el espacio de entretenimiento que dirigió y presentó entre 1983 y 1984. El programa combinaba entrevistas, actuaciones musicales y gags de humor protagonizados por la propia Sardà junto al actor Enric Pous. Poco después llegó su adaptación en español con Ahí te quiero ver, emitido entre 1984 y 1987 y considerado uno de los grandes programas de entretenimiento de TVE. Sardà siguió al frente del formato con Enric Pous, convirtiéndose en parte de la historia de la televisión. En RTVE Play también pueden recuperarse otros trabajos de aquella etapa, como la serie Séptimo cielo, en la que compartió reparto con Luis Merlo, María José Alfonso y Mónica Randall. Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver - 06/01/1987 rtve play