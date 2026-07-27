'El largo y cálido verano' unió a Paul Newman y Joanne Woodward en la pantalla, pero realmente su relación empezó años antes

Ver y escuchar a Paul Newman y Joanne Woodward, una de las parejas más atractivas de Hollywood, es un placer inmenso, pero tenemos que extender el gozo porque en El largo y cálido verano están acompañados de Anthony Franciosa, Lee Remick, Angela Lansbury y Orson Welles. El casting es fabuloso, pero hay más cosas que hacen de esta película un caramelo. Está dirigida por Martin Ritt, sí el de Hud y Norma Rae, la primera protagonizada por Paul Newman y la segunda protagonizada por Sally Field (que ganó con esta cinta su primer Oscar).

La película se inspira en varios relatos de William Faulkner sobre la familia Spones, sobre todo The Hamlet (El villorrio, en español). La adaptación la escribieron Irving Ravetch y Harriet Frank Jr. (Con él llegó el escándalo, Hud, Norma Rae). La película tuvo una gran acogida, sobre todo en Europa y compitió en Cannes por la Palma de Oro. No se la llevó, pero Paul Newman regresó a casa con el premio a mejor actor.

Paul Newman y Joanne Woodward El largo y cálido verano, uno de los títulos más bonitos del cine, reunió por primera vez en la pantalla a Paul Newman y Joanne Woodward. Los rumores sobre ellos circulaban por Hollywood desde que se conocieron, que fue durante la promoción de la obra Picnic, estrenada en Broadway. El actor vivía en una encrucijada: estaba casado con Jackie Witte y tenían tres hijos, pero amaba a Joanne, que, para colmo, era amiga de Jackie. Dos años después, durante cuando Newman rodaba Somebody Up There Likes Me ya no ocultaban su amor. Lo curioso es que cuando se supo que Joanne estaba embarazada no hubo un escándalo mayúsculo, al contrario: se evitó hablar de adulterio. Jackie dejó que Paul siguiera su nuevo camino y se quedó al cuidado de Scott, Susan Kendall y Stephanie. Cuando Paul y Joanne llegaron a Hollywood nadie se acordaba de Jackie. A pesar de esa aceptación, Newman tuvo varias crisis emocionales y tuvo que hacer terapia. Se dice que nunca llegó a superar el sentimiento de culpa y que la negativa de Jackie para concederle el divorcio agravaba ese sentimiento. Pero cuando la pareja rodó El largo y cálido verano tuvo que dar el paso. Paul NewmanRTVE

El largo y cálido verano Paul Newman debutó en el cine en 1954 con El cáliz de plata, junto a Virginia Mayo, y cuatro años después era una gran estrella. En 1958 estrenó cuatro películas: La gata sobre el tejado de zinc, El zurdo, Un marido en apuros y El largo y cálido verano, la primera de muchas películas que rodó con Joanne. "Se notaba que la conexión entre ellos era total", dijo Angela Lansbury. La película nos cuenta la historia de Ben Quick, un tipo errante y seguro de sí mismo, que arrastra la fama de pirómano de su padre. Al llegar a Misisipi busca trabajo y acude a poderoso Will Varner, padre de Jody y Clara. Aunque empieza con mal pie, poco a poco irá ganándose el respeto de Warner, que ve en él al hijo que desea y un buen marido para Clara. Esto enfurece a Jody, pero Clara, que en un principio no quiere someterse a los deseos de su padre, se ve atraída por Ben. Jody, que se siente desplazado, tomará una peligrosa decisión. Orson WellesRTVE

El sudor de Orson Welles Anthony Franciosa, Lee Remick y Angela Lansbury eran actores solventes y respetados. Luego estaba Orson Welles, respetado y temido. No era un actor de método e hizo sufrir bastante al director. Ritt llegó a decir: ¡Tuve que aguantar muchas de sus tonterías, pero era el precio que tuve que pagar por tenerlo en la película". El rodaje se llevó a cabo en lugares como Clinton, Vacherie y Baton Rouge, en el estado de Luisiana, y el calor era sofocante. Y además un gran problema para la prótesis nasal de Orson Welles porque con el sudor se le resbalaba o directamente se le caía. El actor tenía sobrepeso y el sudor corporal obligó a repetir muchas tomas. Su aspecto era el de un hombre mayor: tenía 42 años y estaba interpretando a un hombre de 61 años. A pesar de los problemas que hubo entre Welles y Ritt, el actor recordó siempre la película con cariño y destacó la buena sintonía que tuvo con sus compañeros de reparto, jóvenes prodigiosos que recibían los elogios de la prensa. "Eso tuvo que molestar a Orson, tuvo que ser una sensación terrible para él porque todos esos jóvenes se creían geniales porque venían del Actor' s Studio", contó Joanne años más tarde. "Pero le gustó mucho trabajar con nosotros. Lo dijo años más tarde en una entrevista, sobre todo con Paul", recordaba Lansbury. Joanne Woodward y Paul NewmanRTVE