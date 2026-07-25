El verdadero origen de 'Naúfrago', la increíble historia de Chuck Noland que nos cuenta Tom Hanks

"No quiero ni pensar lo que hubiera sido esta película con un actor, digamos, difícil; sencillamente, una pesadilla". Es Robert Zemeckis hablando de Tom Hanks, protagonista de Naufrago. Todo el mundo conoce la película y la historia de Chuck Noland, el empleado de FedEx que, tras caer el avión en el que viajaba, se queda solo en una isla desierta. Allí pasa cuatro años, hasta que se arma de valor y se lanza al mar.

El rodaje fue muy complicado, por varios motivos. Tom Hanks está solo casi toda la película y sufre un deterioro físico notable. Y luego está el escenario principal de la historia, la isla. "Las condiciones que tuvimos en esa isla tan pequeña no son las ideales para rodar. Pero Hanks es terriblemente profesional, participa en las labores del equipo y se implica en todo".

Robert Zemeckis y Tom Hanks Zemeckis y Hanks ya se conocían. Habían rodado juntos Forrest Gump y habían tenido un enorme éxito, tanto de taquilla como de crítica y premios. Ambos ganaron el Oscar por sus respectivos trabajos y el actor hizo historia: había ganado el Oscar el año anterior, por Philadelphia y al ganar el segundo al año siguiente igualó a Spencer Tracy, el único actor que había ganados dos estatuillas en dos años consecutivos. Tom HanksRTVE Pero vayamos al origen. A 1994. Ese año Tom Hanks tiene una idea que le ronda la cabeza. "Pensé en que esos Boeing 747 cargados de paquetes que cruzan el Pacífico tres veces al día y en qué pasaría si uno de ellos cae al mar". Y siguió pensando y escribiendo hasta tener un borrador que tituló Chuck de la selva. Estaba convencido de que era una buena historia y tiró de agenda de amigos y compañeros para intentar que alguien importante se implicara en el proyecto. Y la encontró. Elizabeth Gabler, ejecutiva de la Fox, se interesó enseguida y contrató a William Broyles, Jr., que acababa de terminar el guion de Apolo 13, que Hanks ya había empezado a rodar.

De Apolo 13 a Naufrago El guionista sintió que el trabajo era un regalo. "Imagínate la de cosas que podía contar. Hablamos de un hombre que trabaja rodeado de tecnología, que viaja a menudo en los Boeing 747 y que habla con montones de gente y que, de repente, está solo y tiene que saciar su sed lamiendo el agua de lluvia que recoge con una hoja". William Broyles, Jr. pasó de Apolo 13 a Naufrago con soltura. "Ahora no había héroes, pero tampoco villanos. No había acción, ni persecuciones. Y esto preocupaba a Tom, porque no quería hacer una película que se pareciera a Robinson Crusoe o La isla de Gílligan, y temía que cayéramos en clichés y resultásemos aburridos". Pero no fue así. Cuando Robert Zemeckis leyó el guion supo que tenía un diamante en bruto, pero que había que pulirlo. Y así se lo dijo a Tom Hansk, que aceptó la sugerencia de cambiar el final de la película, viendo que era una idea genial. Tom HanksRTVE

Wilson, el amigo de Chuck Tom Hanks se preparó a conciencia, tanto física como emocionalmente. Consultó con un experto en técnicas de supervivencia de la Edad de Piedra y con historiadores. También lo hizo el guionista, que llegó a estar varios días en una pequeña isla para sentir sensaciones y emociones como la soledad o la necesidad. Y, por supuesto, técnicas de supervivencia, como abrir un coco, convertir una piedra en un objeto para cortar. "Fui escribiendo todo lo que sentía, pero cuando encontré un balón de la marca Wilson fue algo revelador". Ahí nació el personaje de Wilson, el único acompañante de Chuck en la isla. El naufrago humaniza al balón y mantiene largas charlas con él. Y esto fue de grandísima ayuda para el guion: el protagonista no podía estar callado tanto tiempo en la película. Por suerte para todos, hay escenas en la civilización y Hanks está acompañado de actores como Helen Hunt,Nick Searcy, Chris Noth, Lari White.

¿En qué isla se rodó? Ahora tenía que buscar la isla y no fue nada fácil: muchas de ellas son parajes naturales y están protegidas, lo que impide que un equipo de cine se instale en ellas para trabajar. Tras visitar varias, escogieron Monuriki, al norte de Fiyi. Las autoridades les permitieron rodar en ella después de que se comprometieran a respetar el lugar, evitando que su trabajo tuviera un impacto negativo sobre la naturaleza. Lo hicieron y además contrataron al ecologista y conservacionista Dick Watling, que redacto una lista de recomendaciones y propuestas que se aprobó en en el Fondo Mundial para la Naturaleza. Los peces que Chuck pesca no eran de verdad, eran de goma. Y tampoco es real el cangrejo de su 'menú'. A pesar de estar en un lugar paradisiaco, Tom Hanks lo pasó realmente mal y llegó a tener una infección en la sangre que casi termina en septicemia. Tom HanksRTVE