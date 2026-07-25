La problemática película con la que Marisol pasó de niña a mujer: todo sobre ‘Carola de día, carola de noche’

Marisol fue durante años el ejemplo a seguir para las niñas y jóvenes en España. Su personaje fue diseñado a medida para vender fuera de España una imagen de modernidad, que ni se acercaba a la realidad. Dentro de nuestras fronteras, mostraba todo lo que se buscaba en las pequeñas señoritas. "Marisol era el nombre que respondía a una fantasía dentro de una pesadilla, la del franquismo", comentó la escritora Marta Sanz en el documental Marisol, llámame Pepa, dirigido por Blanca Flores y disponible en RTVE Play.

Imprescindibles Imprescindibles - Marisol, llámame Pepa El mito de la Marisol niña y joven revistado bajo una mirada femenina que acaba descubriendo a la verdadera Pepa Flores. rtve play

Marisol es en realidad Josefa Flores y apenas tenía 10 años cuando el productor Paco Montero la descubrió cantando con el grupo Los Joselitos del cante. Le impresionó y se la presentó al productor Manuel Goyanes, quien venía de haber firmado éxitos en el cine como Muerte de un ciclista o Calle Mayor.Goyanes vio en Pepa Flores un diamante por pulir. Y no se equivocó. La sacó de su entorno y la convirtió en un prototipo de niña perfecta: guapa, simpática y con un chorro de voz. También le dio un nuevo nombre: Marisol. Lo tenía todo para triunfar. Un rayo de luz, su primera película, fue un gran éxito y le dio premios y fama, pero también fue el inicio de la pérdida de su infancia.

De la mano de Goyanes, Marisol filmó títulos como Ha llegado un ángel, Tómbola o Marisol rumbo a Río, con las que se fue alimentando su mito.

¿Qué hacer con una Marisol adulta? Pero Pepa Flores fue creciendo y a Goyanes le surgió un problema. Ya no era una niña, acababa de cumplir 21 años, la edad que marcaba la mayoría de edad en España en esos momentos, y era necesario seguir nutriendo la gallina de los huevos de oro, convertida ya en una mujer adulta. Y esa transición de Marisol de niña a mujer se hizo en la gran pantalla con Carola de día, Carola de noche. EFE En la película, Pepa Flores interpreta a una princesa europea, Carola Jungbunzlav, recién llegada a Barcelona huyendo de una revolución en su país. Aterriza en España acompañada de su séquito, a los que trata de esquivar continuamente para poder disfrutar de su libertad, como una veinteañera cualquiera. Así conoce a Daniel Rey (interpretado por Toni Isbert), con quien descubre la ciudad, mientras demuestra su talento y gana un dinero extra como artista en la sala de fiestas en la que Rey trabaja y que dirige en la ficción Patty Sheppard. Un grupo de disidentes de su país es la nota discordante en esta comedia romántica, ya que trata por todos los medios de secuestrar a Carola, rompiendo su aparente felicidad.

El debut de Jaime de Armiñan Carola de día, Carola de noche fue el debut tras las cámaras de Jaime de Armiñán, uno de los cineastas más importantes de nuestro país en los 70 y que logró el Goya de Honor en 2014 por su cine comprometido, transgresor, pero también sutil. Títulos como Mi querida señorita (1973) o El Nido, con las que fue nominado al Óscar, o la famosa serie de televisión Juncal llevan su sello. Y su carrera como director comenzó con Carola de día, Carola de noche. Hasta ese 1969, Armiñan había trabajado fundamentalmente como guionista, escribiendo películas como El secreto de Mónica o La Becerrada, dirigidas por José María Forqué. Pese a su talento, nada salió como esperaba. El propio Armiñan reconoció en su autobiografía Diario en Blanco y Negro que esta película “se encargó para que sirviera como el paso definitivo de niña a mujer de Marisol”. Era un instrumento creado con un fin, lo que multiplicó el intervencionismo en la película de quienes manejaban la vida y la imagen de Marisol. Goyanes decidía planos y escenas e intervino también en el montaje, lo que provocó un completo caos en la producción y rodaje y una cinta final con poca continuidad temporal en algunas secuencias.

La banda sonora, a medida de Marisol La primera película de Marisol como mayor de edad no distó mucho de las que había filmado con gran éxito hasta ese momento. Se mostró perfecta durante todo el metraje, incluso estéticamente, vestida por la firma parisina Sylvain. La música era el otro gran protagonista de la película, con canciones compuestas para el lucimiento de la voz de Marisol. Detrás de los títulos que Pepa Flores interpretaba estaban Palito Ortega, Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Gloria Van Aeersen y Carmen Santonja, en lo que supuso una de sus primeras colaboraciones antes de formar el dúo Vainica Doble. También Alfonso Sáinz, del grupo Los Pekenikes, adaptó para la película la Marcha Triunfal de la ópera Aida, de Verdi, así como la francesa Plaisir d’Amour, banda sonora de una de las escenas más icónicas de la película.