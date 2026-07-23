Beatriz Luengo, sobre el bullying que sufrió en su infancia: "Como trabajaba en el circo, me decían niña mono"

Con cada capítulo los aspirantes de Maestros de la Costura Celebrity 2 se muestran más cómodos y cuentan vivencias de su pasado que les han marcado. Este es el caso de Beatriz Luengo quien, durante la prueba de expulsión del programa de este miércoles, ha contado su experiencia con el bullying y cómo su abuela fue la clave en este proceso.

La madrileña ha sido una artista desde que era tan solo una niña. Su abuela, quien interpretaba coplas, animaba a su nieta a cantar a viva voz, un talento que llevó a Luengo a destacar en el panorama artístico desde muy joven. "Fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho. Iba al colegio, contaba mis historias", ha rememorado con emoción la cantante sobre sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, que dio en el circo.

El bullying en su infancia Beatriz Luengo ha recordado también un duro episodio: "Yo era una niña que sufrí mucho bullying, porque, como tenía problemas de crecimiento, me dieron un tratamiento que me llenó de pelito. Como trabajaba en el circo, me decían 'niña mono'", relataba. Su abuela fue la clave para atajar este problema que sufría una joven Beatriz que tan solo quería disfrutar de cantar y del bailar: "Mi abuela me hizo comprarme una camiseta de Mowgli. Me dijo: 'Si tú te ríes de ti, ellos no se ríen'". La estrategia de su abuela permitió a Luengo apropiarse de las palabras que usaban como insulto: "La verdad es que desde mi camiseta de Mowgli dejaron de llamarme 'niña mono'".

Beatriz Luengo, junto a Miliki en el circo El circo y el espectáculo fueron facetas imprescindibles en su vida. Con tan solo 9 años, Beatriz Luengo participó en el mítico programa El Gran Circo de TVE, que vivió distintas etapas durante su emisión. El programa, conocido por los Payasos de la tele, nació en la década de los 70 y marcó la infancia de numerosas generaciones que se criaron con su humor. El show, que fue actualizado con diferentes nombres, mostraba siempre la misma base que enamoró a los niños del momento. Durante décadas transmitió ilusión a través de una pantalla que unía a abuelos, padres e hijos, que se sentaban frente al televisor para reír y divertirse. Todos sus capítulos pueden disfrutarse en RTVE Play. Fue en la etapa de 1993 a 1995 cuando la pequeña Luengo llegó a participar en el programa que presentaba en aquel momento el famoso payaso Miliki acompañado de su hija Rita Irasema. Esta renovación en el show permitía a los más pequeños ser los protagonistas de la televisión mostrando su talento mediante música, baile, acrobacias, manualidades y juegos. El espacio estaba amenizado con actuaciones cómicas, los Telepeleles y aderezado con la participación de famosos del momento. El Gran Circo de TVE El gran circo de TVE - 20/11/1993 rtve play