Vincente Minelli llevó al cine la novela de William Humphrey para la productora con la que trabajó durante 25 años, la Metro-Goldwyn-Mayer. Juntos habían tenido éxitos como Un americano en París, Cautivos del mal, Gigi y Como un torrente y se volcaron con la producción de Con él llegó el escándalo, que pretendía ser un vehículo para el lucimiento Clark Gable y Bette Davis, que tenían 59 y 52 años respectivamente, e iban a interpretar al matrimonio formado por el capitán Wade Hunnicutt y su esposa Hannah. Pero no pudo ser. Cinco años antes, la relación entre el actor y la MGM se rompió de mutuo acuerdo y de forma amistosa: Gable no estaba contento con los papeles que le ofrecían y los estudios querían reducir sus gastos ahorrando en sueldos.

Luego estaba el machismo que imperaba en Hollywood, que consideraba "demasiado mayor" para interpretar al personaje. Desechados Gable y Davis, la MGM propuso a Robert Mitchum y Eleonor Parker, ambos en pleno apogeo. Y de nuevo hubo desigualdades: Robert Mitchum cobró 200 000 dólares y un porcentaje de la taquilla, mientras que Eleonor Parker solo recibió 75 000 dólares. Ella protestó, pero de nada le sirvieron las quejas.

El Texas de Vincente Minelli La película se rodó en Texas, concretamente en Paris, lugar de nacimiento de William Humphrey y Clarksville, donde se ambienta su novela. "Pero no es el Texas que estamos acostumbrados a ver en películas como Gigante, es el Texas de Vincente Minelli", decía José Luis Garci. Otros de los lugares donde se rodó fueron Oxford (en la residencia de William Faulkner) y Greenwood, en Mississippi. Mitchum se acababa de comprar una granja en Maryland y estaba feliz de pasar el invierno rodando en los climas más cálidos de Hollywood, Mississippi y Texas. Lo que le tenía preocupado era que los estudios habían dado la película a Minelli, conocido sobre todo por hacer musicales. Por eso, al llegar al set de rodaje en la ciudad de Paris, en Texas, dijo: "¡Minnelli filma todas sus películas en Paris!". Tanto Un americano en París como Gigi se rodaron en la capital francesa. Resulta curioso, ya que director y actor ya se conocían, pues catorce años antes había rodado Corrientes ocultas. 'Con él llegó el escándalo'RTVE

La vida oculta de Wade Hunnicutt Para escribir el guion se contó con el matrimonio formado por Irving Ravetch y Harriet Frank Jr., que firmaron éxitos como Hud, El largo y cálido verano y, posteriormente, Norma Rae. La historia nos lleva a a Texas, donde vive el poderoso capitán Wade Hunnicutt, el ciudadano más rico de la ciudad y el más mujeriego. Está casado con Hannah y tienen un hijo, Theron, un chico sensible, culto y refinado que se ha criado en las faldas de su madre, por un acuerdo que Wade y Hannah hicieron hace años. Pero cuando a Theron lo humillan unos bromistas del rancho, su padre decide educarlo "como a un hombre", enseñando al joven a cazar y a beber bourbon. Y todo bajo la supervisión de Rafe, el leal empleado de Hunnicutt. Theron se entrega a su nueva vida y obedece a su padre cuando este le dice que tiene que echarse novia. Theron se fija en Libby y a pesar de la oposición del padre de la chica, se ve con ella a escondidas. Esta relación marcará el devenir de los personajes y sacará a la luz un secreto que permanecía oculto en el hogar de los Hunnicutt. Cuando Minelli leyó el guion de Irving Ravetch y Harriet Frank Jr. quedó fascinado y dijo: "Es uno de los pocos guiones cinematográficos en los que no he cambiado ni una sola palabra". 'Con él llegó el escándalo'RTVE

George Hamilton, el último 'playboy' Junto a Robert Mitchum y Eleanor Parker destacan dos jóvenes principiantes: George Peppard y George Hamilton. Destacan además Everett Sloane, Luana Patten, Anne Seymour, Constance Ford, Ken Renard y Ray Teal. Los cambios que hubo en los papeles protagonistas no afectaron al personaje de Theron, que desde el inicio estaba asignado a George Hamilton. El actor era casi un desconocido y el personaje de Theron se considera su debut en el cine, ya que antes tan solo había hecho una pequeña aparición en Crimen y castigo U.S.A., de Denis Sanders. Un caso similar era el de George Peppard, que tan solo había salido en tres películas menores e interpretar a Rafe le dio mucha popularidad y un año después rodó Desayuno con diamantes. Tanto Peppard como Hamilton estaban impresionados y nerviosos por rodar con Robert Mitchum, pero enseguida se relajaron y llegaron a pedirle consejos. Peppard había estudiado en el Actor's Studio de Nueva York y le preguntó si había estudiado siguiendo el método Stanislavski, a lo que Mitchum respondió: "¡No, pero he estudiado el método Smirnoff!". 'Con él llegó el escándalo'RTVE

Significado del título La película, cuyo título original es Home from the hill, arranca con los créditos iniciales y después se puede leer: Home is the sailor, home from sea, and the hunter home from the hill ("De vuelta del mar está el marinero y de vuelta del monte está el cazador. Estos versos son del poema Réquiem del autor escocés Robert Louis Stevenson (La isla del tesoro) y son los que eligió para el epitafio que está en su lápida. Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre he vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego. Que pongáis sobre mi tumba este verso: “Aquí yace donde quiso yacer; de vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador. El protagonista de la película, Wade Hunnicutt, es cazador, y cazar es lo que enseña a su hijo cuando quiere convertirlo en un hombre. Pero la caza, en la película, tiene otras connotaciones. "Tengo derecho a cruzar la cerca de cualquier hombre cuando estoy cazando", dice en un momento de la película, una metáfora para expresar su fama de mujeriego y conquistador.