Un homenaje al gran cine que viene de la India y que comparan con 'Cinema Paradiso': así es ‘La última película’

En el universo cinematográfico existe un subgénero que se podría denominar “el cine dentro del cine” y en ella tendría que encuadrar La última película, un drama escrito y dirigido por el cineasta indio Pan Nalin, autor de otras obras como Samsara o El valle de las flores. Pero la cinta no cuenta los entresijos del séptimo arte, es una película autobiográfica y, a la vez, una oda al poder transformador del cine como fábrica de sueños.

La última película es la historia de Samay, un niño de nueve años que vive con su familia en un pueblo remoto de la India, donde ayuda a su padre a vender té en una cercana estación de ferrocarril. El día que acude a una proyección cinematográfica queda fascinado y su vida cambia por completo. El cine se convierte en el centro de su existencia, lo que le lleva a desatender sus obligaciones y le genera problemas con su familia. En la sala a la que acude, Galaxy Cinema, entabla relación con Fazal, el proyeccionista, con el que hace un trato: Samay le llevará comida que prepara su madre a cambio de poder ver en la sala todo el cine que proyecte.

Samay juega con sus amigos a proyectar la luz en 'La última película'RTVE

Esa pasión por el celuloide que empieza a crecer en Samay se la traslada a sus amigos, con los que juega a tratar de capturar la luz para proyectar imágenes. Para eso, usan vidrio de colores, cajas de cerillas y otros objetos para crear proyectores caseros para películas de 35 mm.

La última película ganó la Espiga de Oro de la Seminci en 2021 y el jurado destacó de ella su capacidad para evocar nostalgia y la fascinación que despierta por el séptimo arte, pero también la conexión que el pequeño Bhavin Rabari, el protagonista de la cinta, logra con los espectadores.

¿Homenaje a Cinema Paradiso? La última película recuerda a Cinema Paradiso, la obra maestra de Giuseppe Tornatore. En las dos historias, un niño protagoniza la cinta y establece un fuerte vínculo con un proyeccionista local, quien les acaba abriendo las puertas a este universo. Para los dos protagonistas, las salas de cine son su refugio y, el cine, una puerta al mundo y un motivo para seguir adelante, especialmente por la oposición que muestran sus progenitores, ante su nueva “afición”. Finalmente, ambas defienden el cine más tradicional, con proyecciones y cintas de 35 mm, frente a la llegada de formatos más modernos. Samay, durante las proyecciones de cine en 'La última película'RTVE Aunque las semejanzas entre ambas películas son notables,La última película es, en realidad, un homenaje al mundo del cine en su totalidad con múltiples guiños y referencias veladas a títulos y creadores del universo cinematográfico. Así, se incluyen desde secuencias que recuerdan a los primeros pasos en la proyección de los hermanos Lumière a otras que traen a la memoria a David Lean o Kubrick, hacia el que Pan Nalin ha reconocido sentir una fuerte admiración. Sin olvidar el tributo que la cinta hace de Bollywood, con escenas muy reconocibles del cine indio, de las que el pequeño Samay se enamora, o las alusiones a Eadweard Muybridge, el creador del cinematógrafo.

La autobiografía de Pan Nalin Estas múltiples menciones cinematográficas son fruto de la admiración de Pan Nalin por este arte. No en vano, la historia de Samay es, en realidad, la del propio director, quien descubrió el cine a los 9 años y quedó deslumbrado. “Lo que me fascinó no fue tanto la película como la experiencia en sí misma de estar allí. Fue mágico. Me quedé sin habla. Y dije a mis padres que yo quería hacer eso”, recordó el cineasta durante la presentación de la película. Todo en La última película destila realismo. Dado que el personaje de Samay está basado en sus propias experiencias, trató de recrear al detalle todo lo que hacía, sus juegos y hasta su ropa, para lo que Nalin recurrió a familiares y amigos a la hora de escribir el guion. “Tuve que recordar cómo era de niño, como fue mi infancia”, explicó. El nivel de detalle con el que se reproduce la infancia de del director es tal que incluso está rodada en gujarati, su idioma materno y el oficial de la región en la que creció y en la que se rodó la cinta: Saurashtra, en el estado de Guyarat, un área rural del noroeste de la India, donde “leones y corderos andan a sus anchas”. La sala Galaxy Cinema también fue localizada y reacondicionada para simular aquella a la que Nalin acudía a menudo para nutrir su pasión. Y, por supuesto, el director decidió contar con actores no profesionales como protagonistas. El grupo de amigos que da vida a la película nunca antes había hecho cine, lo que trasmitió al largometraje una dosis extra de asombro e ilusión. Samay junto con el proyeccionista Fazal en 'La última película'RTVE