BRUSK: el museo que conecta ocho siglos de imágenes

Entre los maestros flamencos y la inteligencia artificial, BRUSK, el nuevo museo de arte contemporáneo de Brujas abre una conversación inesperada entre ocho siglos de historia visual y las formas de creación del presente.

El pasado mes de mayo abría sus puertas este centro de arte contemporáneo en un lugar privilegiado de la ciudad. La noticia podría interpretarse simplemente como la inauguración de un nuevo espacio cultural en una de las ciudades más visitadas de Europa, pero basta recorrer sus salas y observar su diálogo con el entorno para comprender que aquí sucede algo más interesante: BRUSK no llega para competir con la historia de Brujas, sino para conversar con ella. Por ello, sus dos muestras inaugurales, Latent City de Refik Anadol y Bigger Picture. Connected Worlds of Bruges 900–1550, trazan un sugerente recorrido de más de mil años por la historia visual de la ciudad.

Retrato de Margarita van Eyck (Jan van Eyck), pieza incuida en la exposición Bigger Picture (BRUSK, 2026)RCB

Lejos de plantearse como un museo de arte contemporáneo aislado de su contexto, el nuevo espacio nace con una ambición clara: convertirse en un lugar donde el patrimonio histórico y la creación contemporánea entren en diálogo permanente. Una declaración de intenciones especialmente significativa en Brujas, una ciudad cuyo pasado artístico no es únicamente un legado monumental, sino uno de los pilares sobre los que ha construido su identidad.

Vista del interior del museo, estructura creada por Robbrecht en Daem architecten y Olivier Salens architectenRCB

Con más de 22.000 metros cuadrados y salas concebidas para albergar instalaciones de gran formato, BRUSK completa el Museum Quarter de Brujas con un centro pensado específicamente para el arte contemporáneo internacional donde la luz natural es clave. Inspirados en los talleres de los pintores del siglo XIX, este estratégico diseño corrió a cargo de Robbrecht en Daem architecten y Olivier Salens architecten quienes completaron la estructura con una cubierta fotovoltaica respondiendo al criterio de sostenibilidad que engloba todo el proyecto.

Brujas, ciudad de imágenes Durante siglos, Brujas fue uno de los grandes centros comerciales y culturales de Europa. Por sus calles circularon mercancías, personas, ideas e imágenes. En sus talleres trabajaron algunos de los artistas que revolucionaron la historia de la pintura, como Jan van Eyck o Hans Memling, mientras las innovaciones técnicas y estéticas de los primitivos flamencos transformaban para siempre la manera de representar el mundo. Hoy la pregunta vuelve a ser la misma, aunque las herramientas hayan cambiado: ¿cómo construimos las imágenes con las que entendemos la realidad? Vista de la ciudad de BrujasRCB Ya desde 2015, la ciudad de Brujas había apostado por el diálogo con la creación contemporánea con eventos como la Trienal de Brujas, que ha convertido periódicamente la ciudad en un laboratorio de arte y arquitectura contemporáneos, invitando a artistas y arquitectos internacionales a intervenir el espacio público con instalaciones concebidas específicamente para dialogar con el tejido medieval. Lejos de alterar la identidad de la ciudad, estas intervenciones efímeras han demostrado que el patrimonio histórico puede convertirse en un escenario fértil para la creación contemporánea. BRUSK recoge ahora ese testigo y lo traslada al ámbito museístico, consolidando una estrategia cultural que entiende el pasado no como un límite, sino como un punto de partida. Impulsado por Musea Brugge, el proyecto BRUSK se integra en el corazón del denominado Bruges Museum Quarter, junto a instituciones como el Groeningemuseum y el Hospital de San Juan, que albergan algunas de las obras más importantes de la pintura flamenca como La Virgen y el Canónigo Joris van der Paele, de Jan van Eycko el Tríptico de Juan Bautista y Juan Evangelista de Hans Memling. El nuevo edificio, concebido no sólo para acoger grandes exposiciones internacionales, aspira a convertirse en un laboratorio para la cultura visual contemporánea. Tríptico de Juan Bautista y Juan Evangelista de Hans Memling (1474-1479) Museo Hospital de San Juan (Brujas)RCB La ciudad quiso subrayar esa vocación desde el primer día. Para su inauguración en mayo BRUSK se convirtió en un festival abierto al público durante cuatro jornadas, con conciertos, performances, instalaciones, talleres, visitas, actividades familiares y propuestas participativas que desbordaban los límites tradicionales del museo. Su mensaje estaba claro: el arte no solo se entiende como objeto de contemplación, sino como experiencia compartida.

Pintar con datos No podía haber una elección más simbólica para inaugurar BRUSK que la de Refik Anadol como ejemplo último de ese diálogo continuo entre pasado, presente y futuro. Desde su estudio en Los Ángeles, sus obras transforman enormes volúmenes de datos en paisajes visuales inmersivos donde memoria, arquitectura, naturaleza y tecnología parecen fundirse en una misma materia. La elección resulta especialmente sugerente en un lugar donde el arte siempre ha ocupado un papel central en la construcción de la identidad urbana. Si Van Eyck llevó la pintura al límite de la representación, Anadol explora los límites de la imagen a partir de algoritmos e inteligencia artificial. Aunque separados por varios siglos, ambos comparten una misma ambición: ampliar nuestra manera de mirar. Vista de la pieza Latent City (Refik Anadol) en BRUSK (2026)RCB En Latent City, la pieza creada específicamente para Brujas, Anadol alimenta sus algoritmos con mapas históricos, imágenes, archivos patrimoniales y registros de la ciudad. El resultado no es una representación documental de Brujas. Tampoco una reconstrucción histórica. Más bien se trata de una especie de memoria líquida en constante transformación, una ciudad imaginada por sus propios datos. En la próxima temporada, Metrópolis dedicará un programa monográfico a este artista pionero en el uso de la IA en el arte, no como un fin en sí mismo, sino como un nuevo lenguaje para pensar la memoria, el paisaje y el conocimiento.

La ciudad como red La segunda exposición inaugural, Bigger Picture. Connected Worlds of Bruges 900–1550, completa el discurso del museo desde un lugar aparentemente opuesto. Reúne obras maestras, objetos históricos, esculturas, manuscritos, pinturas y documentos procedentes de importantes colecciones nacionales e internacionales para explicar cómo una pequeña ciudad medieval terminó convirtiéndose en uno de los grandes nodos comerciales, económicos y culturales del continente. Vista de la exposición Bigger Picture en Museo BRUSK (2026)RCB Entre las obras maestras incluidas en la muestra destacan la Pasión de Cristo de Hans Memling, el misterioso Retrato de Suleimán, o el célebre Retrato de Mehmet II de Giovanni Bellini, procedente de la National Gallery de Londres. El conjunto de obras presenta Brujas como una red de conexiones. Las rutas marítimas, el comercio, los talleres, los intercambios culturales y la circulación de artistas aparecen como los verdaderos motores de una ciudad que siempre estuvo abierta al mundo. Es precisamente ahí donde ambas exposiciones se encuentran. La propuesta de Anadol habla de flujos de datos mientras que Bigger Picture, de flujos de personas, mercancías e ideas. Sin embargo, curiosamente, las dos terminan formulando una misma pregunta: ¿cómo se construye la memoria de una ciudad?

Un museo para el presente Ese flujo de conexiones atraviesa todo el proyecto de BRUSK. También la intervención realizada por la artista francesa Laure Prouvost, cuya obra mural recibe al visitante desde los primeros pasos del recorrido. Concebida específicamente para el espacio, esta obra nos da una bienvenida poética que introduce desde el primer momento algunas de las cuestiones fundamentales del museo: desplazamiento, imaginación, memoria, lenguaje y transformación. Mural de la artista Laure Prouvost para el museo BRUSK (Brujas)RCB Su universo, poblado de asociaciones poéticas, juegos de lenguaje y desplazamientos entre realidad e imaginación, parece resumir la filosofía del museo: invitar al visitante a establecer conexiones inesperadas.