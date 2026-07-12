Toño Pérez recuerda 50 años junto a su pareja: "Nunca estuvimos dentro del armario"

Hay historias que pesan más cuando se cuentan sin darles demasiada importancia. En su visita a Me meto en un jardín, Toño Pérez habla con Mercedes Milá de sus raíces, su cocina; de José, su pareja desde hace casi 50 años y de Atrio, el proyecto de vida que Toño Pérez y José Polo han levantado en Cáceres, un restaurante con tres estrellas Michelin situado en pleno casco histórico, donde la cocina de vanguardia convive con el respeto por la tradición y el producto extremeño.

Uno de los momentos más personales llega cuando el chef recuerda su historia con José. Lo hace con humor, sin convertirlo en una gran escena. "Yo nunca he estado dentro del armario", cuenta.

Ambos se conocieron muy jóvenes, con 14 o 15 años. Toño era Pérez y José, Polo, así que se sentaban muy cerca. "José me tiraba los tejos", recuerda entre risas. Venían de mundos muy distintos: Toño, de una familia tradicional y católica; José, de Juventudes Comunistas. Después, incluso hicieron la mili juntos y, por sus apellidos, acabaron durmiendo en la misma litera. "Él tenía el 186 y yo el 187. Imagínate, maravilloso".

Una relación contada sin solemnidad Mercedes Milá subraya algo importante de su historia: no siempre ha sido fácil vivir una relación homosexual con esa libertad en este país. Toño, sin embargo, asegura que ellos siempre se sintieron respetados y queridos. "Todo el mundo sabía que éramos pareja. No pasaba nada", dice.

Atrio, memoria y alta cocina En Atrio, las raíces son muy importantes en la cocina. Toño define su propuesta como una cocina basada en el territorio, los productos y la memoria. Uno de los ejemplos más claros es la sopa de tomate de su madre, que él transforma en un bocado que se puede coger con los dedos. "Los clientes me lloran con ese bocado", explica. Para él, la emoción está precisamente ahí: en convertir algo familiar en alta cocina sin borrar de dónde viene. Hacerlo más bonito, más amable a los ojos, pero manteniendo su esencia. La misma mirada aparece en su jardín de macetas. Como no podía plantar directamente por las instalaciones del edificio, decidió crear una escenografía vegetal inspirada en las señoras de los pueblos que sacaban sus mejores macetas a la puerta.