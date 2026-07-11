Qué fue de Lorraine Braco, compañera de Sean Connery en 'Los últimos días del edén'

En su carrera destacan una película magnífica como El Padrino y una serie fabulosa como Los Soprano. Lorraine Bracco no ha tenido una carrera intensa, pero puede presumir de haber trabajado en dos producciones icónicas. Tiene 71 años y

En su biografía se lee que es hija de un pescadero de Brooklyn de ascendencia italiana y de madre inglesa. En el colegio fue elegida "la niña más fea" del curso y esto choca al descubrir que cuando se trasladó de Nueva York a Prís trabajó como modelo para Jean Paul Gaultier. Se casó en 1979 con el peluquero francés Daniel Guerard, con quien tuvo una hija, Margaux. Pero el matrimonio empezó a distanciarse y rompieron en 1982.

Trabajó como locutora de radio en Luxemburgo y comenzó a hacer pequeños papeles en el cine, incluso rodó en Italia. Cuando conoció a Harvey Keitel se mudó a Nueva York y se formó en interpretación. Con Harvey Keitel tuvo una relación que duró once años y tuvieron juntos una niña, Stella. Al parecer fue el actor quien rompió la relación tras enterarse de que Lorraine había mantenido un romance con Edward James Olmos, su compañero de reparto en Talent for the game. Tras separarse de Keitel se casó con James Olmos.

Sus inicios en el cine como actriz de reparto pasaron desapercibidos, pero todo cambió cuando recibió la llamada de Martin Scorsese para interpretar a Karen Hill en El Padrino. Su trabajo recibió excelentes críticas y una nominación al Oscar. Lo tenía difícil compitiendo con Meryl Streep, Angelica Houston, Julia Roberts (que era la favorita por Pretty woman), Joanne Woodward y Katy Bates (Misery) que fue la ganadora.

Luego rodó Switch con Blake Edwards, y Talent for the game, junto a Edward James Olmos. La película no se estrenó, pero ellos comenzaron una relación que culminó en boda. Se decía de ella que era la Audrey Hepburn norteamericana y la prensa la comparaba con Debra Winger. 1992 es un año clave en su trayectoria pues estrenó Radio Flyer, Traces of Red y Medicine Man, junto a Sean Connery.

En "Medicine Man", Bracco interpretó su papel más importante hasta la fecha y fue prácticamente elegida a dedo por su coprotagonista Sean Connery, cinta que muchos comparan, por su tono ecologista, con La reina de África. Las críticas fueron voraces y Lorraine Bracco tuvo que leer que estaba muy lejos de katharine Hepburn y muy cerca de Kate Capshaw en Indiana Jones y el templo maldito. Y es que su interpretación en la película comienza bien, dando la réplica con irónica y carácter a Connery, pero luego el personaje deriva hacia la parodia, llegando a rozar la comicidad.

La actriz no encajó bien las críticas. “¿Cómo se atreven a insinuar esas cosas?”, dijo. El rodaje fue muy complicado, y no solo para ella. "Fue una experiencia creativa horrible para mí e hice lo mejor que pude dadas las circunstancias. Pero una cosa tengo clara: jamás permitiré que un periodista vuelva a un set de rodaje. Están allí durante dos horas, presenciando un rodaje de cuatro meses. ¿Quién demonios se cree que es para opinar sobre cualquier tipo de creatividad?”, contaba a Los Angeles Times.

Luego rodó alguna cinta interesante, trabajó con Robin Williams y a las órdenes de Gus Van Sant, pero lo mejor estaba por llegar. En Los Soprano, Bracco interpreta a la doctora Jennifer Melfi y logró volver a la primera fila, logrando nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro. Pero no era feliz. "Todo me iba bien, pero yo estaba hundida. Me sentía terriblemente vacía y me decía a mí misma: ¡Eres una mujer joven y vibrante. ¿Dónde estás?!. Me di cuenta de que había estado viviendo en la negación, no quería ver que estaba deprimida", contó a Oprah Winfrey.

Todo comenzó en 1991 y se prolongó durante diez años. La ruptura con Keitel fue abrupta y desencadenó una espiral de acontecimientos, en lo personal y en lo judicial, por la custodia de su hija Stella, que que le dejó con una deuda de casi 3 millones de dólares. "Tuve que declararme en bancarrota. Estaba arruinada económica y emocionalmente", dice Lorraine. "El banco iba a embargar la casa. Me preocupaba de dónde iba a sacar la próxima comida". Durante este tiempo, a Stella también le diagnosticaron artritis reumatoide juvenil.

En 1997 pidió ayuda profesional y empezó a encontrarse mejor. El dinero que ganó con Los Soprano le sirvió para reflotar su economía y reconducir su vida. "Esta serie fue una bendición", dijo. Su trabajo en Los Soprano le reportó tres nominaciones consecutivas a los premios Emmy y varias nominaciones a los Globos de Oro entre 1999 y 2002.

Otro de sus trabajos más recordados es Los últimos días del edén, rodada junto a Sean Connery. Lorraine Bracco interpreta a la Dra. Rae Crane que viaja a la selva amazónica para asistir al doctor Robert Campbell en su investigación. Campbell es un hombre solitario que busca la cura para el cáncer.