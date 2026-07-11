Blake Lively, inmortal en 'El secreto de Adaline': El peliculón con Harrison Ford que casi dirigió Isabel Coixet

¿Es la inmortalidad un sueño o una pesadilla? Blake Lively se enfrenta a la tragedia de no envejecer en El secreto de Adaline, un drama romántico que muestra la cara oscura de ser siempre joven. Interpreta en la película a Adaline Bowman, una joven de 29 años que fallece en un trágico accidente de coche. Un rayo la devuelve a la vida, pero a partir de entonces nada es igual: Pierde la capacidad de envejecer y se queda en un estado de eterna juventud.

Su nueva realidad no está libre de retos. Mientras ve cómo su hija continúa creciendo y aparenta tener mayor edad que ella, Adaline teme convertirse en una rareza y perder su libertad. Todo ello la lleva a huir y alejarse de sus seres queridos, manteniendo durante décadas una vida solitaria en la que sus relaciones están condenadas a ser efímeras. Nadie puede descubrir su secreto; solo su hija sabe quién es en realidad. Todo cambia cuando Adaline conoce al carismático filántropo Ellis Jones.

Blake Lively protagoniza este elegante cuento lleno de magia donde el amor desafía al tiempo. Michiel Huisman, famoso por Juego de Tronos, acompaña a la actriz como Ellis Jones, esa persona que hace que Adaline se replantee sus propias normas. También aparece Harrison Ford, quien interpreta al padre de Ellis... y ex de Adaline. Y sí, se apellida Jones, como su icónico Indiana. Los dirige Lee Toland Krieger, pero a punto estuvo de ponerse detrás de las cámaras la mismísima Isabel Coixet.

Blake Lively y las otras 'Adaline' El proyecto atravesó numerosos cambios hasta que tomó la forma con que llegó a los cines de todo el mundo en 2015. Blake Lively ni siquiera iba a ser Adaline: La ex Gossip Girl fue ni más ni menos que la tercera opción, al menos que se sepa. Originalmente se eligió a Katherine Heigl, que en aquel momento estaba en lo más alto de la comedia romántica. Había protagonizado 27 vestidos, La cruda realidad y Como la vida misma y parecía un valor seguro para convertir El secreto de Adaline en otro éxito más de su carrera. Sin embargo, Heigl se echó atrás. Había adoptado a su hija mayor hacía poco y decidió abandonar el papel. Angela Lansbury, que iba a ser su hija en la ficción, también acabaría dejando El secreto de Adaline. La oportunidad de interpretar a la inmortal recayó entonces en Natalie Portman. La actriz había ganado ese mismo año el Oscar por Cisne negro y le ofrecieron el papel de Adaline. Lo rechazó. Dos años después, en 2013, por fin se anunció a Blake Lively como protagonista. Ellen Burstyn y Blake Lively en 'El secreto de Adaline' Era su primer proyecto tras Gossip Girl, la serie que la lanzó al estrellato. Aunque estaba en pleno parón profesional, exhausta por grabar temporada tras temporada del éxito juvenil, El secreto de Adaline tenía algo especial. "No estaba preparada para volver a trabajar. Quería tomarme un descanso más largo. Solo habían pasado siete meses y pensé: 'no puedo no estar en esta película'", confesaba a la edición británica de Vogue. Con su fichaje llegó también Ellen Burstyn en el rol que inicialmente iba a interpretar Angela Lansbury.

¿Y si la hubiese dirigido Isabel Coixet? Para aquel momento, el proyecto también había sufrido sus vaivenes en lo creativo. Primero la iba a dirigir Andy Tennant. Teniendo en cuenta que en aquel momento la protagonista de la cinta era Katherine Heigl y que él había dirigido Hitch: Especialista en ligues y Como locos... a por el oro, probablemente se pensara en optar por un tono más ligero. Luego se barajó el nombre de Gabriele Muccino, con un registro distinto a Tennant: Estuvo detrás de En busca de la felicidad y siete almas. Blake Lively en 'El secreto de Adaline' Y de Muccino a Isabel Coixet. Los medios especializados anunciaron en 2012 que la catalana había firmado para unirse al proyecto, pero una vez más tampoco pudo ser. Al final se hizo cargo Lee Toland Krieger, un director de cine independiente cuyos largometrajes anteriores ya habían llamado la atención en los Independent Spirit Awards. Con El secreto de Adaline se hizo cargo por primera vez de una película con mayor presupuesto y está claro que el estudio acertó al confiarle la misión a él, después de tantas idas y venidas: La cinta recaudó alrededor de 65 millones de dólares, unos 40 millones más de lo que costó, y ha tenido mucho éxito también en el streaming.

Amélie, la inspiración tras El secreto de Adaline El germen de Adaline Bowman se encuentra en una famosa francesa del séptimo arte: Amélie Poulain. Así lo reveló el guionista J. Mills Goodloe en el podcast Selling Your Screenplay: "Estaba al principio de mi carrera y me encantaba Amélie. Me parecía muy interesante la idea de tener a una mujer fuerte en París". Inspirado por el personaje de Audrey Tautou, pensó en dar a su protagonista ese toque diferente y trasladarla de París a Nueva York (aunque al final la ciudad elegida fue San Francisco). Lo siguiente fue hacerla inmortal. En un par de semanas ya había diseñado su historia. Blake Lively en 'El secreto de Adaline' El proyecto, sin embargo, tardó mucho más en arrancar. J. Mills Goodloe vendió la idea en 2003, pero El secreto de Adaline llegó a los cines en 2015. 12 años pasaron desde que inició la aventura hasta que pudimos descubrir la cinta. En opinión del guionista, Hollywood no estaba interesado en películas protagonizadas por mujeres fuertes si no eran comedias.

El poder de la moda, con sello Moulin Rouge! El secreto de Adaline presta mucha atención a la moda, como no podía ser menos. Desde que fuera la icónica Serena van der Woodsen de Gossip Girl a Blake Lively la ha acompañado la etiqueta de fashionista, una fama que no ha hecho más que aumentar a cada aparición suya en la Met Gala. Con esta reputación, era de esperar que la película explotara esta faceta de su protagonista y cuidara al máximo el fondo de armario de Adaline Bowman. Así fue. Michiel Huisman y Blake Lively en 'El secreto de Adaline' El vestuario lo dejaron en manos de uno de los grandes. Angus Strathie, premio Oscar por los espectaculares diseños que hicieron de Moulin Rouge! un clásico, fue el encargado de condensar 100 años de tendencias en las poco menos de dos horas que dura El secreto de Adaline. La moda se pone al servicio de la historia en la cinta. Vemos cómo el vestuario de Adaline cambia conforme pasan los años, las décadas, aunque ella sigue igual. Sus looks, sin embargo, tienen algo de atemporal. ¿La clave? Mezclar prendas de distintas épocas, y es que esas prendas, las que tiene en su armario resultado de todos los años vividos, le dan "una sensación de seguridad", según revelaba Strathie a la revista People. Blake Lively y Michiel Huisman en 'El secreto de Adaline' La incorporación de ropa vintage es lo que forma el estilo personal de Adaline, que tiene en cuenta su edad real, no la biológica. A esto contribuyó la propia Blake Lively, a quien se le ocurrió la idea de que su personaje llevase clásicas prendas de cuello alto. "La hizo envejecer, dándole un aspecto algo conservador y recatado", recalcaba el diseñador de vestuario. Al fin y al cabo, a pesar de su apariencia, Adaline no tiene realmente 29 años, sino 107.