El 'cameo' de Bonnie Tyler en 'Cuéntame': Esta es la canción que marcó a los Alcántara
- La cantante ha fallecido en un hospital de Portugal, según un comunicado de su familia
- Puedes volver a ver las actuaciones de Bonnie Tyler en RTVE Play
Corría 1978 cuando Bonnie Tyler lanzó "It's a Heartache". Single de su segundo álbum; su éxito traspasó fronteras y se convirtió rápidamente en un hit global, de Reino Unido a España. También se escuchó en San Genaro, el barrio de los Alcántara.
La temporada 12 empezaba precisamente en aquella fecha, un momento clave de nuestra historia. Era el año de la Constitución y también el año en el que la familia empezaba una nueva etapa. Con Antonio Alcántara convertido en Director General de Producción Agraria, decidían dejar su hogar y mudarse al barrio de Salamanca.
Su casa de siempre se la quedaron Toni y Juana, su mujer, que no atravesaban su mejor momento, ni mucho menos. Tan mal estaban que Juana decidió ausentarse de la comunión de la pequeña María, el evento que marcaba el inicio de la temporada 12 de Cuéntame cómo pasó.
Al final del primer capítulo, Toni y Juana tienen una conversación difícil y profunda sobre su relación. La música de Bonnie Tyler pone más intensidad a un momento en el que la pareja está en un punto muy complejo de su relación. "Es lo mejor para los dos. Tú también lo sabes", le dice Juana a Toni Alcántara, con lágrimas en los ojos. En el momento del "adiós", el éxito de la compositora galesa suena con gran intensidad, dando un empaque perfecto a la escena.
Grandes momentos de Bonnie Tyler en RTVE
Bonnie Tyler ha muerto en un hospital de Portugal, según ha informado su familia en un comunicado este jueves 9 de julio. La cantante de la voz rasgada tenía 75 años, y en los años ochenta llevó a lo más alto baladas épicas como "Total Eclipse of the Heart"y "Holding Out for a Hero". Tyler llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en la ciudad portuguesa de Faro, en la que residía.
Además de ser banda sonora en un capítulo de Cuéntame como pasó, la compositora ha actuado varias veces en RTVE. Siempre se ha sentido muy unida a España y la gran cantidad de seguidores que tenía y tiene en nuestro país. En 1979, solo un año después de que lanzase el tema, Bonnie Tyler visitaba España y Televisión Española para cantar "It's a heartache". Lo interpretó en Fantástico, programa de José María Íñigo que recibía las visitas de artistas de la talla de Rocío Jurado, José Vélez y los Gibson Brothers.
La misma canción la cantaría de nuevo en RTVE 30 años más tarde, en 2009. Carlos Sobera fue el encargado de recibir a la superestrella en Los mejores años. Todo el plató se puso en pie para dar la bienvenida a Bonnie Tyler, que interpretó de todo corazón uno de sus mayores éxitos. Este jueves despedimos a la cantante que puso banda sonora a nuestras vidas.