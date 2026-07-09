El 'cameo' de Bonnie Tyler en 'Cuéntame': Esta es la canción que marcó a los Alcántara

Corría 1978 cuando Bonnie Tyler lanzó "It's a Heartache". Single de su segundo álbum; su éxito traspasó fronteras y se convirtió rápidamente en un hit global, de Reino Unido a España. También se escuchó en San Genaro, el barrio de los Alcántara.

La temporada 12 empezaba precisamente en aquella fecha, un momento clave de nuestra historia. Era el año de la Constitución y también el año en el que la familia empezaba una nueva etapa. Con Antonio Alcántara convertido en Director General de Producción Agraria, decidían dejar su hogar y mudarse al barrio de Salamanca.

Su casa de siempre se la quedaron Toni y Juana, su mujer, que no atravesaban su mejor momento, ni mucho menos. Tan mal estaban que Juana decidió ausentarse de la comunión de la pequeña María, el evento que marcaba el inicio de la temporada 12 de Cuéntame cómo pasó.

Al final del primer capítulo, Toni y Juana tienen una conversación difícil y profunda sobre su relación. La música de Bonnie Tyler pone más intensidad a un momento en el que la pareja está en un punto muy complejo de su relación. "Es lo mejor para los dos. Tú también lo sabes", le dice Juana a Toni Alcántara, con lágrimas en los ojos. En el momento del "adiós", el éxito de la compositora galesa suena con gran intensidad, dando un empaque perfecto a la escena.

Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T12 - Episodio 1: Las dos comuniones de María Alcántara 1978, año de la Constitución. Los Alcántara dejan su casa de San Genaro para empezar una nueva vida en un barrio más acorde a su nueva posición social rtve play