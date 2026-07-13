El 25 de diciembre de 1988, hace casi 38 años, la Orquesta Panorama, liderada por Lito Martínez, actuaba por primera vez en O Rosal (Pontevedra), con ocho integrantes, una furgoneta, y un equipo de sonido de 500 vatios. En el repertorio: cumbias, pasodobles, rancheras, merengues, rumbas y otros estilos dirigidos a un público tradicional.

Hoy, con 42 artistas, cantantes, bailarines, acróbatas, músicos, técnicos… seis tráileres, un autobús, un escenario de 62 metros cuadrados, 350 cabezas móviles, 360 metros de pantallas led, y un caché que va de los 15.000 a los 40.000 euros, esta agrupación musical ofrece una media de 150 conciertos anuales.

Memoria de delfín Memoria de delfín - Orquesta Panorama (1988-2026): maestros de la verbena Charlamos como algunos de los integrantes de la Orquesta Panorama, dirigida actualmente por Lito Garrido rne audio

A sus tres horas de espectáculo asistieron 1,5 millones de espectadores en 2025, dispuestos a bailar los éxitos más actuales, en un show de música, luz y sonido dirigido ahora por Lito Garrido, que hace una parada en su gira Time Tour para clausurar la undécima temporada de Memoria de delfín. A su lado, desde Rne Pontevedra, intervienen también Tania Zapata, bailarina; y Edgar Campos, pianista y saxofonista.

Lito Garrido, Tania Zapata y Edgar Campos, en Rne Pontevedra

Y de la verbena a la historia, para repasar con Mara Peterssen otros acontecimientos relevantes de aquel 1988, como el secuestro de Emiliano Revilla a manos de ETA.

Pero, para momento, el que protagonizó la cantante italiana Sabrina Salerno durante la gala especial de Fin de Año en TVE, que recupera Lucía Sancho.

Pastora Vega recuerda el estreno de El Lute II: mañana seré libre, película dirigida por Vicente Aranda en la que ella da vida a Esperanza.

Cartel de 'El Lute II'

En el capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo nos habla de un caniche culpable de una “cadena mortal” de sucesos.

JPelirrojo cierra definitivamente temporada con el disco It takes a nation of millions to hold us back, de Public Enemy, publicado el 28 de junio de 1988 por Def Jam y Columbia.