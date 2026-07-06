Julie Andrews es Víctor y también es Victoria en esta obra maestra del género musical

¿Qué haría usted si se enamora de Victoria y luego resulta que en realidad es Víctor? ¿O viceversa? Este es el eslogan con el que se promocionó la película, una obra maestra del género musical, uno de los mejores trabajos de Blake Edwards y una de las mejores interpretaciones de Julie Andrews.

La historia nos lleva a París de los años treinta. Victoria Grant tiene una audición que resulta penosa. Está desanimada y muerta de hambre. Cuando siente que va a desfallecer entra en un restaurante. No tiene dinero, pero sí tiene un plan. Un plan que cambia cuando conoce a Toddy, que le ofrece su casa y algo mucho más importante: la oportunidad de convertirse en Víctor.

Julie Andrews es Víctor y Victoria Julie Andrews es Victoria Grant y Víctor, y comparte protagonismo con James Garner, Robert Preston y Lesley Ann Warren. Completan el reparto Alex Karras, Peter Arne, John Rhys-Davies, Graham Stark, Herb Tanney, Michael Robbins, Norman Chancer y David Gant. Esta película se basó en la producción alemana Viktor und Viktoria, rodada en 1933. Su éxito fue enorme y se hicieron dos versiones: la francesa Georges et Georgette, estrenada en 1935, y otra en Alemania, dirigida por Karl Anton en 1957. Julie Andrews con James Garner, Robert Preston y Alex KarrasRTVE

Julie Andrews estaba en la cima Blake Edwards y Julie Andrews llevaban doce años casados cuando se lanzaron a hacer su película. Lo habían intentado antes, a finales de los 70, con Peter Sellers como coprotagonista, pero el actor falleció antes de comenzar el rodaje y el proyecto se canceló. Dos décadas después, a principios de los 90, el matrimonio retomó el proyecto. Julie Andrews estaba en la cima, con una trayectoria de 30 años de éxitos en teatro, televisión y cine: había logrado el Oscar, Globo de Oro y Bafta por Mary Poppins y volvió a ser nominada por Sonrisas y Lágrimas. Edward se volcó con Víctor o Victoria como director, productor y guionista. El rodaje se realizó en los estudios Pinewood, situados a 30 kilómetros de Londres, y el presupuesto se desbordó debido a la calidad de los decorados que recreaban las salas de fiesta y las habitaciones del hotel, entre otros. James Garner y Julie AndrewsRTVE

Ocho nominaciones, un Oscar Henry Mancini y Leslie Bricusse se encargaron de la música y las letras, un trabajo soberbio que elevó la película a los altares del musical. La pareja de compositores tuvo un gran reconocimiento y, entre otros premios, lograron el Oscar. Fue el único que obtuvo la cinta, nominada en otras siete categorías. J ulie Andrews compitió en la categoría de mejor actriz, Robert Preston y Lesley Ann Warren como actores de reparto y Blake Edwards aspiró al Oscar a mejor guion adaptado. Las otras dos nominaciones, muy merecidas, fueron para el equipo de dirección de Arte, Rodger Maus, Tim Hutchinson, William Craig Smith y Harry Cordwell, y para Patricia Norris, jefa de vestuario. Julie Andrews con James Garner y Robert PrestonRTVE