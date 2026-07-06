Julie Andrews es Víctor y también es Victoria en esta obra maestra del género musical
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¿Qué haría usted si se enamora de Victoria y luego resulta que en realidad es Víctor? ¿O viceversa? Este es el eslogan con el que se promocionó la película, una obra maestra del género musical, uno de los mejores trabajos de Blake Edwards y una de las mejores interpretaciones de Julie Andrews.
La historia nos lleva a París de los años treinta. Victoria Grant tiene una audición que resulta penosa. Está desanimada y muerta de hambre. Cuando siente que va a desfallecer entra en un restaurante. No tiene dinero, pero sí tiene un plan. Un plan que cambia cuando conoce a Toddy, que le ofrece su casa y algo mucho más importante: la oportunidad de convertirse en Víctor.
Julie Andrews es Víctor y Victoria
Julie Andrews es Victoria Grant y Víctor, y comparte protagonismo con James Garner, Robert Preston y Lesley Ann Warren. Completan el reparto Alex Karras, Peter Arne, John Rhys-Davies, Graham Stark, Herb Tanney, Michael Robbins, Norman Chancer y David Gant.
Esta película se basó en la producción alemana Viktor und Viktoria, rodada en 1933. Su éxito fue enorme y se hicieron dos versiones: la francesa Georges et Georgette, estrenada en 1935, y otra en Alemania, dirigida por Karl Anton en 1957.
Julie Andrews estaba en la cima
Blake Edwards y Julie Andrews llevaban doce años casados cuando se lanzaron a hacer su película. Lo habían intentado antes, a finales de los 70, con Peter Sellers como coprotagonista, pero el actor falleció antes de comenzar el rodaje y el proyecto se canceló. Dos décadas después, a principios de los 90, el matrimonio retomó el proyecto. Julie Andrews estaba en la cima, con una trayectoria de 30 años de éxitos en teatro, televisión y cine: había logrado el Oscar, Globo de Oro y Bafta por Mary Poppins y volvió a ser nominada por Sonrisas y Lágrimas.
Edward se volcó con Víctor o Victoria como director, productor y guionista. El rodaje se realizó en los estudios Pinewood, situados a 30 kilómetros de Londres, y el presupuesto se desbordó debido a la calidad de los decorados que recreaban las salas de fiesta y las habitaciones del hotel, entre otros.
Ocho nominaciones, un Oscar
Henry Mancini y Leslie Bricusse se encargaron de la música y las letras, un trabajo soberbio que elevó la película a los altares del musical. La pareja de compositores tuvo un gran reconocimiento y, entre otros premios, lograron el Oscar. Fue el único que obtuvo la cinta, nominada en otras siete categorías. J
ulie Andrews compitió en la categoría de mejor actriz, Robert Preston y Lesley Ann Warren como actores de reparto y Blake Edwards aspiró al Oscar a mejor guion adaptado. Las otras dos nominaciones, muy merecidas, fueron para el equipo de dirección de Arte, Rodger Maus, Tim Hutchinson, William Craig Smith y Harry Cordwell, y para Patricia Norris, jefa de vestuario.
De Hollywood a Broadway
Se dice que a mediados de los 90 la carrera de Blake Edwars atravesaba un bache y que por eso decidió apostar fuerte y llevar la historia de Victoria Grant a Broadway. Contrató al coreógrafo más reclamado del momento, Rob Marshall, y volvió a contar con Henry Mancini y Leslie Bricusse para las canciones: mantuvo cuatro de la película y el resto se compusieron para el musical.
Víctor o Victoria se estrenó el 25 de octubre de 1995 en el Teatro Marquis. El musical tuvo veinticinco preestrenos y se hicieron 734 funciones, pero solo funcionaba cuando estaba Julie Andrews. Ocho pases a la semana durante diecisiete meses le pasaron factura y tuvo que dejar la obra para ponerse en manos de especialistas, quienes le diagnostican nódulos no cancerígenos en la garganta. Era necesario intervenir. Para su tranquilidad, los médicos le aseguraron que se trataba de una operación relativamente sencilla, pero algo salió mal.
El cine de RTVE Play
Con Víctor o Victoria, Julie Andrews pasó de ser el icono infantil de Sonrisas y lágrimas a ser un icono gay. La película llega al catálogo de RTVE Play que se amplía cada día con nuevas películas.