Diez miradas inspiradoras para las noches de verano en Metrópolis

Las noches de verano son propicias para la desconexión, la estimulación de nuevas ideas y el reencuentro con nuestra faceta más creativa. ¿Añadimos un poco de arte a las vacaciones? Esta época es idónea para dejarse sorprender por el espíritu libre y reflexivo que nos ofrecen diez artistas actuales de enorme talento.

Fiel a su vocación vanguardista y divulgativa, Metrópolis ha diseñado una propuesta muy especial para los meses de verano. El programa recupera diez de los monográficos más destacados de la temporada por su impacto visual y la fuerza de sus ideas. Cada uno de ellos aborda alguna de las cuestiones que ha marcado el panorama cultural internacional durante los últimos meses.

Pero antes de inaugurar este ciclo de capítulos escogidos, el broche de oro de la temporada es el estreno de un monográfico muy especial dedicado al vibrante performer Pepe Murciego. Un detallado recorrido por toda su trayectoria servirá de puente hacia la serie de monográficos dedicados a artistas de hoy, que funciona como una introducción breve al arte contemporáneo.

Feminismo, dinámicas cotidianas y ancestralidad El viaje comienza con un homenaje a Marta Palau. Esta creadora pionera fusionó las vanguardias occidentales con el misticismo del arte precolombino y popular desde su exilio en México. Su obra demuestra que el arte textil puede convertirse en un espacio sagrado de resistencia política y de celebración del cuerpo y de la tierra. Desde esa reivindicación de la identidad y la resistencia se transita hacia el trabajo de Miss Beige, quien desplaza la reflexión al espacio urbano y a los códigos sociales contemporáneos. A través de su característico atuendo monocromático y una mirada imperturbable, esta performer interviene en absoluto silencio en los espacios públicos, donde cuerpo, tiempo y espacio se convierten en materia de reflexión estética. Miss Beige La reflexión sobre las estructuras de poder culmina con la artista madrileña Diana Larrea, que asume el papel de arqueóloga cultural para rescatar los nombres de mujeres creadoras invisibilizadas por la historiografía oficial. Su obra amplía el debate sobre la representación femenina y cuestiona los sesgos que han configurado el canon de los grandes museos occidentales.

De espacios deconstruidos y cine experimental El siguiente bloque explora distintas maneras de alterar nuestra percepción de la realidad. La artista vasca Maider López desmonta las reglas invisibles que gobiernan la arquitectura y el urbanismo. Mediante sutiles alteraciones del tráfico o el camuflaje de elementos cotidianos, consigue que el espectador rompa con su rutina automatizada y redescubra su propio entorno. Olivier Smolders en un momento del rodaje de L'amateurOlivier Smolders Esa transformación de la mirada encuentra un eco en el cineasta belga Olivier Smolders, quien desplaza la experimentación del espacio físico al territorio de la imagen en movimiento. Su filmografía, construida mediante un montaje hipnótico que parece seguir el propio pulso del director, hace convivir la belleza plástica con la crudeza de la condición humana y los misterios de la mente, situándose en la frontera entre el cine experimental y el ensayo filosófico.

Alquimia y activismo pacifista El recorrido estival continúa en el estudio madrileño de Yolanda Tabanera para adentrarse en un universo donde la creación adquiere una dimensión ritual. Su obra se caracteriza por el trabajo alquímico con el vidrio, la cerámica y el esparto, al tiempo que su reciente transición hacia el cine experimental, con Néctar y cenizas, amplía ese imaginario simbólico hacia lo audiovisual. Retrato Yolanda Tabanera (Archivo de la artista)AnaNieto.comAnaNieto.com Desde esa concepción del arte como experiencia transformadora, el ciclo se aproxima a Yoko Ono más allá de los mitos de la cultura pop. Su condición de pionera del movimiento Fluxus y del arte conceptual revela cómo sus célebres instrucciones artísticas y piezas participativas convierten la implicación del espectador en una herramienta de cambio social, atravesada por una profunda vocación pacifista.

Tecnologías e identidades del futuro El último bloque mira hacia el porvenir a través de dos autores que exploran nuevas formas de construir la identidad. La diseñadora holandesa Iris van Herpen difumina las fronteras entre la alta costura y la tecnología. Al incorporar la impresión 3D, el corte láser y materiales experimentales a sus colecciones, transforma la moda en esculturas en movimiento que imaginan una anatomía del futuro. Erwin Olaf. Portrait in squat Gallery, Nieuwendijk (Amsterdam, 1983) Esa investigación sobre los cuerpos y sus representaciones encuentra un contrapunto en el fotógrafo neerlandés Erwin Olaf. A través de composiciones de una belleza distante y una iluminación minuciosamente construida, el autor utilizó el retrato y la escenografía teatralizada para explorar las tensiones sociales, la soledad contemporánea y los tabúes de la sexualidad.