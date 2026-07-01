Ángeles Caballero: "Somos una sociedad que no mira sus heridas emocionales!
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Hay periodistas que miran de frente a la realidad, aunque duela, aunque le abra heridas personales. Y las escribe, aunque eso también la exponga. Ángeles Caballero es una de ellas. La autora de Los parques de atracciones también cierran o Orfidal y Caballero, en los que aborda temas como el duelo, el envejecimiento de sus padres o su propia madurez, ha reflexionado sobre todo ello en su paso por ¡Menudo cuadro! Fresh.
Caballero reconoce que compartir experiencias personales tiene un coste, aunque considera que ese peaje también puede traducirse en acompañamiento para otras personas. "Peajes siempre hay cuando una se expone, hablando de tu familia o cuando compartes con la gente tu forma de ver el mundo", afirmó. No obstante, aseguró que también existen "peajes maravillosos", cuando los lectores encuentran en sus palabras experiencias propias que nunca habían conseguido expresar.
Una sociedad que evita el dolor
"Hay lectores y lectoras que vienen y te dicen: 'Esa sensación yo también la tuve en la sala de espera de un hospital', o hablan del sentimiento de culpa o de cualquier otra cosa que a veces nos cuesta verbalizar", explicó. Para Caballero, la sociedad sigue evitando hablar con naturalidad de determinados asuntos. "Seguimos siendo una sociedad en la que el envejecimiento, la muerte, determinadas heridas emocionales y las adicciones siguen siendo esos 'trapos que se lavan en casa'. Y, a veces, ni siquiera se lavan en casa: simplemente se hace como que no están."
Escribir para perder el miedo
Preguntada por si la escritura le ha servido para sanar, la periodista evitó utilizar ese término, aunque reconoció que publicar sus libros le ha permitido afrontar con mayor libertad aspectos muy íntimos de su vida. "Yo no creo que la palabra 'sanar' sea la adecuada; pesa mucho. Pero sí creo que escribir me ha servido para seguir exponiéndome y compartiendo sin ese miedo."
Caballero confesó que durante años convivió con una profunda inseguridad y numerosos complejos, una percepción que asegura haber cambiado con el paso del tiempo. "He sido siempre una mujer bastante insegura, cargada de complejos, y creo que estoy en un momento en el que me siento libre para verbalizar determinadas cosas y compartir mi propia crisis de los cincuenta", señaló. Entre ellas, mencionó los cambios físicos asociados al paso del tiempo y "los miedos que aparecen cuando te miras al espejo y hay partes de tu cuerpo que ya no reconoces".
El dolor de las víctimas de las residencias
La conversación también abordó la muerte de su madre en una residencia durante la pandemia, un episodio sobre el que volvió a reivindicar el respeto hacia quienes reclaman justicia. Caballero defendió que formar parte de un colectivo de víctimas cambia la forma de entender el dolor. "Aprendes no solo a respetar tu propio dolor, sino también el dolor ajeno y la forma en que cada uno lo canaliza."
En este sentido, criticó que las víctimas de distintas tragedias hayan sido cuestionadas por expresar sus reivindicaciones. "Creo que hay algo que ha ocurrido con muchos tipos de víctimas: las del franquismo, las del terrorismo, las de la DANA, las de las residencias... Siempre ha habido algo tremendamente perverso: al final siempre se las acaba criticando por un motivo u otro."
También rechazó que se utilice el calificativo de "politizadas" para desacreditar sus reclamaciones. "Se habla de que están politizadas, como si estar politizado fuera algo de lo que avergonzarse, como si todo no fuera política. Eso también nos retrata mucho como sociedad. Yo tengo tantísimo respeto por la forma en que cada uno decide canalizar su dolor que me parece que no soy nadie para decirle a otra persona cómo tiene que hacerlo"