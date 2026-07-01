Ángeles Caballero: "Somos una sociedad que no mira sus heridas emocionales!

Hay periodistas que miran de frente a la realidad, aunque duela, aunque le abra heridas personales. Y las escribe, aunque eso también la exponga. Ángeles Caballero es una de ellas. La autora de Los parques de atracciones también cierran o Orfidal y Caballero, en los que aborda temas como el duelo, el envejecimiento de sus padres o su propia madurez, ha reflexionado sobre todo ello en su paso por ¡Menudo cuadro! Fresh.

Caballero reconoce que compartir experiencias personales tiene un coste, aunque considera que ese peaje también puede traducirse en acompañamiento para otras personas. "Peajes siempre hay cuando una se expone, hablando de tu familia o cuando compartes con la gente tu forma de ver el mundo", afirmó. No obstante, aseguró que también existen "peajes maravillosos", cuando los lectores encuentran en sus palabras experiencias propias que nunca habían conseguido expresar.

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Una sociedad que evita el dolor "Hay lectores y lectoras que vienen y te dicen: 'Esa sensación yo también la tuve en la sala de espera de un hospital', o hablan del sentimiento de culpa o de cualquier otra cosa que a veces nos cuesta verbalizar", explicó. Para Caballero, la sociedad sigue evitando hablar con naturalidad de determinados asuntos. "Seguimos siendo una sociedad en la que el envejecimiento, la muerte, determinadas heridas emocionales y las adicciones siguen siendo esos 'trapos que se lavan en casa'. Y, a veces, ni siquiera se lavan en casa: simplemente se hace como que no están."

Escribir para perder el miedo Preguntada por si la escritura le ha servido para sanar, la periodista evitó utilizar ese término, aunque reconoció que publicar sus libros le ha permitido afrontar con mayor libertad aspectos muy íntimos de su vida. "Yo no creo que la palabra 'sanar' sea la adecuada; pesa mucho. Pero sí creo que escribir me ha servido para seguir exponiéndome y compartiendo sin ese miedo." Caballero confesó que durante años convivió con una profunda inseguridad y numerosos complejos, una percepción que asegura haber cambiado con el paso del tiempo. "He sido siempre una mujer bastante insegura, cargada de complejos, y creo que estoy en un momento en el que me siento libre para verbalizar determinadas cosas y compartir mi propia crisis de los cincuenta", señaló. Entre ellas, mencionó los cambios físicos asociados al paso del tiempo y "los miedos que aparecen cuando te miras al espejo y hay partes de tu cuerpo que ya no reconoces".