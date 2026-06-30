Los mejores momentos del Primavera Sound Barcelona 2026 en Radio 3

Puede ser verano en el calendario pero nosotros seguimos viviendo en Primavera, porque la resaca emocional después de un festival es difícil de digerir. Radio 3 tiene la cura: revivirlo todo con los mejores momentos en directo. Si aceptas, este domingo te espera un programa especial con los mejores momentos de la edición 2026 de Primavera Sound Barcelona.

La 24.ª edición de Primavera Sound ha vuelto a convertir Barcelona en el epicentro sonoro del mundo. Este 2026, el festival sorprendió con un cabeza de cartel inesperado: Olivia Rodrigo, que presentó en exclusiva su nuevo álbum y selló su alianza —y homenaje— a Robert Smith.

The Cure firmaron uno de los grandes conciertos de la edición, demostrando que casi tres horas de actuación pueden parecer un suspiro cuando se posee una de las discografías más extraordinarias de la historia de la música.