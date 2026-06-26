Isabel Ruiz Lara se jubila

Después de más de cuatro décadas vinculada a la radio, Isabel Ruiz Lara inicia una nueva etapa con motivo de su jubilación.

Nacida en Madrid y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Isabel está vinculada a RTVE desde 1982. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad como periodista, entrevistadora, realizadora, actriz de audiodrama y divulgadora cultural.

En Radio 3 ha dirigido y presentado durante años Tres en la carretera, un espacio de referencia dedicado al cine, la literatura, la música y los viajes, convirtiéndolo en uno de los programas culturales más reconocidos de la emisora. También impulsó otros espacios como El Mono Temático, La Telaraña, Un espacio con jazz y El Postre, además de colaborar en diversos programas de RNE y Radio 5.

Su pasión por la radio la ha llevado igualmente al ámbito de la formación, participando como profesora en el Máster de Radio de la Universidad Complutense, y al mundo de la ficción sonora y el audiodrama, donde ha desarrollado una destacada labor creativa y de divulgación.

Isabel deja una huella imborrable en Radio 3 gracias a su profesionalidad, su sensibilidad cultural y su compromiso con la emisora. Su voz, asociada durante tantos años al cine, la literatura y la creación artística, forma ya parte de nuestra historia.

Todos los que hemos compartido camino con ella queremos agradecerle su generosidad, su talento y su dedicación. Le deseamos una jubilación llena de nuevos proyectos, lecturas, películas, viajes y felicidad. Gracias, Isabel.