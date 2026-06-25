El premiado álbum infantil 'Ingrávida' dibuja la relación de una niña con el mar

El álbum ilustrado es la puerta de entrada de los niños a la lectura. Por ese motivo, tiene especial importancia que esos primeros libros sean de máxima calidad. En las últimas décadas, la literatura infantil se ha refinado y especializado en historias profundas, divertidas, sensibles y en las que la palabra y la imagen trenzan significados ocultos a simple vista. Cada semana, La 2 recomienda libros infantiles y juveniles que estimulan la imaginación de los más jóvenes y les enseñan a construir una identidad; con ellos desarrollan el pensamiento crítico y la empatía, y son un refugio de calma y desconexión en un mundo hiperestimulado y digital. Ingrávida (Bookolia), escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Raquel Catalina, ha sido reconocido con uno de los premios más prestigiosos del sector, el Bologna Ragazzi. Así fue su entrevista con Página Dos.

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La historia de Ingrávida arranca en primera persona. Una niña describe su relación con el mar; el ritual veraniego de aproximarse a la orilla, el rumor de las olas y las texturas de la costa. Fran Pintadera crea un texto lírico e intimista que apela a lo que el océano despierta en el niño: calma, juego y desconexión. Las ilustraciones de Raquel Catalina capturan la luminosidad del agua y las transiciones anímicas de la protagonista. El gran acierto de Ingrávida reside en su giro final, que no desvelaremos para preservar la sorpresa. Durante la primera parte de la narración, el lector experimenta la felicidad de la niña al flotar y jugar en el agua, un espacio donde se siente ligera y libre. Al sumergirse, el cuerpo se vuelve ingrávido y las barreras de la tierra firme desaparecen por completo.