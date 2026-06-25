El premiado álbum infantil 'Ingrávida' dibuja la relación de una niña con el mar
- El álbum ilustrado Ingrávida ha ganado el prestigioso premio BRAW en la Feria del Libro de Bolonia
- La historia, firmada por Fran Pintadera y Raquel Catalina, muestra el reencuentro de una niña con el mar
El álbum ilustrado es la puerta de entrada de los niños a la lectura. Por ese motivo, tiene especial importancia que esos primeros libros sean de máxima calidad. En las últimas décadas, la literatura infantil se ha refinado y especializado en historias profundas, divertidas, sensibles y en las que la palabra y la imagen trenzan significados ocultos a simple vista. Cada semana, La 2 recomienda libros infantiles y juveniles que estimulan la imaginación de los más jóvenes y les enseñan a construir una identidad; con ellos desarrollan el pensamiento crítico y la empatía, y son un refugio de calma y desconexión en un mundo hiperestimulado y digital. Ingrávida (Bookolia), escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Raquel Catalina, ha sido reconocido con uno de los premios más prestigiosos del sector, el Bologna Ragazzi. Así fue su entrevista con Página Dos.
La historia de Ingrávida arranca en primera persona. Una niña describe su relación con el mar; el ritual veraniego de aproximarse a la orilla, el rumor de las olas y las texturas de la costa. Fran Pintadera crea un texto lírico e intimista que apela a lo que el océano despierta en el niño: calma, juego y desconexión. Las ilustraciones de Raquel Catalina capturan la luminosidad del agua y las transiciones anímicas de la protagonista. El gran acierto de Ingrávida reside en su giro final, que no desvelaremos para preservar la sorpresa. Durante la primera parte de la narración, el lector experimenta la felicidad de la niña al flotar y jugar en el agua, un espacio donde se siente ligera y libre. Al sumergirse, el cuerpo se vuelve ingrávido y las barreras de la tierra firme desaparecen por completo.
Una lección de empatía
Lo que parecía un sencillo trayecto de la ciudad al mar se transforma en una profunda lección de inclusión y empatía. De este modo, los jóvenes lectores se ponen en los zapatos del otro, lo que reduce los prejuicios y fomenta una sociedad más compasiva. Pintadera y Catalina evitan con acierto el tono condescendiente o paternalista, y prefieren celebrar las posibilidades y el poder liberador de la naturaleza. Ambos han mostrado su maestría en la narración con obras anteriores —no en coautoría, sino de forma independiente— como Se busca culpable, ¿Por qué lloramos?, Pequeño problema, Nina y Tita o En casa.
Un niño que lee desde la primera infancia o un joven que mantiene el hábito lector desarrolla una competencia lingüística superior, lo que se traduce directamente en un mejor rendimiento en todas las áreas del aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo, la literatura infantil enriquece el vocabulario, mejora la ortografía y estructura el pensamiento lógico. Los madres y padres que deseen ampliar la biblioteca de casa con álbumes sobre el crecimiento personal y la superación pueden acercarse a títulos como El cazo de Lorenzo, de Isabelle Carrier; Lolo, un conejo diferente, de Guido van Genechten; Mallko y papá, de Gusti; El club de los raros, de Jordi Sierra i Fabra o Superniños, de Anya Damirón. Este último propone cambiar el foco de la diversidad funcional: en lugar de fijarse en lo que los niños no pueden hacer, la historia resalta las increíbles habilidades que desarrollan en su día a día.