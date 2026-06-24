Patricia Espejo sobre el mundo influencer: "Hay gente muy paleta ganando mucho dinero"

Si al mundo influencer hay que decirle un par de cosas, Lorena Macías sabe que la persona idónea y sin pelos en la lengua para hacerlo es Patricia Espejo. La humorista ha sido la última invitada de la temporada de Influ-realimo Mágico. Un programa especial, con público, llena de confesiones sobre las mejores y más desastrosas ruinas de quienes trabajan en el influencer marketing.

Poniendo el broche final, la cómica abrió la conversación relatando varias de sus particulares "ruinas" relacionadas con el sector. Lejos de mostrarse fascinada por el negocio de las redes sociales, Espejo reconoció que siempre ha mantenido una relación distante cuando le proponen alguna publicidad pagada. "He dicho a muchas publis que no porque me dan vergüencita", confiesa. Además ha bromeado con que "no hace publis porque tiene un trabajo" (no como otros).

Influ-Realismo Mágico Influ-realismo mágico - Especial "influ-ruinas", con Patricia Espejo | 2x16 rne audio

La cuenta "secundaria" de Espejo en IG La humorista también ha recordado una experiencia que le hizo desconfiar del funcionamiento de algunas colaboraciones comerciales. "Una vez me dijeron una cantidad de dinero y, cuando me lo ingresaron, se habían equivocado en un número. Y lo dije y se enfadaron. Pensé: 'Uy, este mundo'. Quizá se tratase de un error, pero quise pedir la explicación y no sentó bien", relató. Uno de los momentos más comentados del episodio llegó cuando Espejo confesó que dispone de una cuenta secundaria de Instagram para navegar de forma anónima. "Tengo una cuenta falsa de IG, como todos. Bueno, suena mal, pero sería una cuenta secundaria que no pone mi nombre", explicó. Según contó, la utilizaba para consultar publicaciones sin sentirse observada: "Muchas veces con mi perfil público preguntar por un retiro de yoga o por un perrito para acoger me da vergüenza". Patricia Espejo y Lorena Macías durante la grabación del episodio de Inlu-realismo Mágicot

Cotilla haciendo bullying Sin embargo, aquella cuenta terminó revelándole una historia inesperada. "La compartía con una amiga y me metí a curiosear. Encontré que mi amiga hacía bullying a cuentas de influencers", relató entre carcajadas. La conversación fue subiendo de tono a medida que avanzaba el programa. En uno de sus comentarios más contundentes sobre el fenómeno influencer, Espejo aseguró: "Hay gente tan paleta ganando tanto dinero, que no me extrañaría que no venga alguien y se los cargue", bromea "Pero, claro, que estés tú en tu oficina trabajando de sol a sol y estos sin hacer nada ganando una pasta". La humorista remató después con una de las frases más celebradas de la grabación: "Jugaría con los influencers a 'Los Juegos del Hambre'" ¿Qué harían? "Pues el ridículo, lo que ya hacen", remató Lorena. Tras las confesiones de Espejo, el episodio dio paso a varias historias enviadas por oyentes que trabajan a diario con influencers. Así cerró así su temporada con un episodio especial que puso el foco en las contradicciones, excesos y situaciones surrealistas que rodean al universo influencer. Influ-Realismo Mágico. En Play Influrrealismo mágico - Programa 16 - Especial "influ-ruinas", con Patricia Espejo ¿Alguna vez has visto a un influencer meter la pata hasta el fondo? Detrás de muchas publicaciones virales hay profesionales que tienen que apagar incendios y gestionar crisis rtve play