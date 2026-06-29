Gracias a las pinturas rupestres, sabemos que las mujeres del Paleolítico ya coloreaban con marrón rojizo diferentes partes de su cuerpo. También está documentado que, desde la Edad de Bronce, el khol se utilizaba para pintar los ojos. Y que, en el Antiguo Egipto, tanto hombres como mujeres aplicaban polvos negros y verdes, no solo por estética, sino también por creencias espirituales.

Memoria de delfín se sumerge de lleno en la historia del maquillaje con el divulgador Javier Traité. Lo hace con motivo del Día Internacional del Maquillador, que se celebra cada 24 de junio para recordar a Bud Westmore (13 de enero de 1918 - 24 de junio de 1973), un artista de maquillaje de Hollywood con más de 450 películas a sus espaldas, entre ellas, La Criatura de la Laguna Negra y Espartaco.

Memoria de delfín Memoria de delfín - Historia del maquillaje: belleza, espiritualidad y mucho cine Nos visita el historiador Javier Traité; y uno de los mejores maquilladores de cine de España, Pepe Quetglás rne audio

Alrededor de 200 suma otro de nuestros invitados, Pepe Quetglás, uno de los mejores maquilladores españoles. Prueba de ello son los ocho premios Goya que guarda en sus estanterías, y un BAFTA, entre otros reconocimientos, por el trabajo desempeñado en películas como El día de la bestia, El laberinto del fauno y Musarañas.

Pepe Quetglás y Arturo Martín, en Rne Madrid

Javier Traité

Además, en la segunda parte del programa regresamos a 1918, un año en el que 300 mil personas fallecieron en España por la gripe, como recuerda Mara Peterssen; mientras en todo el mundo se popularizaba una de las prendas más revolucionarias de la historia de la moda, el sujetador, un capítulo que nos cuenta Lucía Sancho.

Con Pastora Vega nos acercamos a la figura de Carmen Amaya (Barcelona, 1918-Girona, 1963), bailaora, cantante de flamenco y actriz.

Carmen Amaya

En sus Historias Mínimas, David Zurdo se sitúa en el 11 de noviembre de 1918, el día en que acabó la Gran Guerra.

Por último, gracias a JPelirrojo, suena la música de Hank Jones, nacido el 31 de julio de 1918 en Vicksburg (Mississippi), un pianista de jazz “elegante y discreto”.