María Eizaguirre y su amistad con Karla Sofía Gascón en '¡Menudo Cuadro!': "Fue un flechazo nada más conocernos"

El primer programa del verano de ¡Menudo Cuadro! Fresh ha contado con una madrina de excepción. La periodista y directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, charla junto a Carlota Corredera, David Insua y David Andújar para repasar su trayectoria profesional, reflexionar sobre la evolución de la corporación pública y hablar abiertamente, entre otras cosas, de su amistad con la actriz Karla Sofía Gascón.

Eizaguirre ha recordado sus inicios en el periodismo, en el Diario Vasco, y los pasos de una carrera que la ha llevado a convertirse en una de las figuras clave de la comunicación institucional en España. Entre las enseñanzas que han marcado su vida personal y profesional, ha hablado sobre su paso por la Fundación Inspired Girls, destacó una frase que la acompañó durante aquella etapa: “Siempre hay un lugar en el infierno para esas mujeres que no ayudan a otras mujeres”. Asimismo, recordó uno de los consejos que le transmitía su abuelo: “La grandeza del ser humano reside en aún pudiendo hacer daño no hacerlo”. Una reflexión que llevó al presentador Andújar a comentar con humor: “Esto de los claims viene de familia”.

¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 1: María Eizaguirre y Amanda Supertonta Con cambio de look, Carlota Corredera, David Insua y David Andújar estrenan ¡Menudo Cuadro! Fresh, una edición especial que llega con nuevas secciones y colaboradores rtve play

"RTVE la que quieres, la que tu quieres" Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó al abordar su trabajo al frente del departamento de Comunicación de RTVE. Eizaguirre explicó que, cuando asumió la responsabilidad del área, se marcó como objetivo contribuir a recuperar el prestigio y la identificación del público con la radiotelevisión pública. Según explicó, ella siempre tuvo claro que quería desarrollar su carrera en RTVE, aunque era consciente de que durante años esa percepción no era compartida por muchos profesionales jóvenes. Por ello, trabajó para impulsar una nueva imagen de la corporación y devolverle parte de la identidad perdida. En este sentido, defendió la importancia del trabajo realizado por su equipo: “Es verdad que la imagen es importante en estos momentos y creo que hemos ido haciendo un trabajo muy silencioso porque muchas veces se habla de lo grande, pero detrás de todo eso hay todo un equipazo de comunicación que no siempre se ve”. ¡Menudo cuadro! Fresh ¡Menudo cuadro! Fresh - María Eizaguirre y Amanda Supertonta rne audio

Su gran amistad con Karla Sofía Gascón La entrevista también dejó espacio para abordar su estrecha amistad con Karla Sofía Gascón. Eizaguirre habló con cariño de la actriz y no dudó en definirla como “una gran persona”. Ambas se conocieron en Barcelona durante una cena a la que acudieron gracias a un amigo común. “Surgió el flechazo nada más conocernos”, recordó. “Es una mujer muy de verdad a la que se le han echado muchas cosas a la espalda. La quiero mucho y la tengo mucho aprecio”. La directora de Comunicación de RTVE explicó que su amistad se consolidó en uno de los momentos más complicados para Gascón, coincidiendo con la polémica generada por antiguos mensajes publicados en redes sociales. Ante aquella situación, Eizaguirre reivindicó la importancia de permanecer al lado de las personas en los momentos difíciles. “Es que muchas veces lo fácil es subirse a caballo ganador”, afirmó. En esa misma línea, destacó el valor de la lealtad y del apoyo sincero: “Pues es que me siento una persona súper afortunada porque tengo a mi alrededor gente muy buena, que está cuando se necesita, cuando los focos se apagan, y ella es una de esas personas”. Por último, Eizaguirre reflexionó sobre la importancia de rodearse de personas con puntos de vista diferentes y defendió la diversidad de opiniones como una herramienta de crecimiento personal. “A mí es que como me encanta rodearme de personas que quizá puedan pensar diferente a mí, para mí eso nunca ha sido un problema. Siempre he intentado que pensaran diferente a mí y creo que es importante para tener equilibrio y tener puntos de vista que se te pueden escapar y te hacen tener los pies en la tierra”, concluyó.

¡Menudo Cuadro! Fresh refresca el verano EN Play Disfruta del cambio de look del videopodcast de David Andújar, David Insua y Carlota Corredera que se reunirán para hablar de cultura pop, televisión y tendencias en un espacio más libre, desenfadado y veraniego que mantendrá la esencia del videopodcast mientras explora nuevos temas y formatos. Además de entrevistas a invitados de perfiles diversos, ‘¡Menudo Cuadro! Fresh’ estrenará secciones creadas para la ocasión y contará con un equipo de colaboradores dispuesto a refrescar el verano con mucho humor y mucho salseo. Entre ellos estará Berryuca, encargada de analizar las ‘movidas más heavys’ de los influencers patrios; Germán González, que aportará su particular visión del mundo desde su universo propio; y Amanda Supertonta, que recuperará algunas de las historias más divertidas y surrealistas de su adolescencia. David Insua, Carlota Corredera y David Andújar