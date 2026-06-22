Programación de Los conciertos de La 2 del 27 y 28 de junio

Sábado 27 de junio

El sábado 27 de junio a las 8 de la mañana, Los Conciertos de La 2 emite desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, el concierto grabado el 7 de mayo con la colaboración de la Representación de la Comisión Europea en España, con motivo del Día de Europa. La Orquesta y Coro Sinfónicos de la OJEM (Orquesta Juvenil Europea de Madrid), la Orquesta y Coro del Liceo Francés de Madrid y el Coro participativo “Europa eres tú” dirigidos por Adriana Tanus, interpretan obras de Beethoven, Haendel, Purcell, Mozart, Verdi, Rossini, Perruchon, Bernstein, Alonso y Vives. Participan como solistas la soprano Celia Alcedo y el tenor David Miranda.

El concierto se une a los actos conmemorativos del 40º Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea.

El concierto comienza con el Himno de la Unión Europea, la “Oda a la alegría” de Schiller, que Beethoven incluyó en su novena sinfonía, y que celebra la fraternidad universal. A continuación “Zadok the Priest”, himno de coronación compuesto por Georg Friedrich Händel que hoy día es conocido por ser la base para el himno de la Champions League. También se interpreta el “Lamento de Dido”, de la ópera de Henry Purcell, Dido y Eneas en el que canta como solista la soprano Celia Alcedo. Sigue el Rex tremendae, un número perteneciente al famoso Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart para continuar con el coro Patria oppressa de la ópera Macbeth de Giuseppe Verdi y la obertura de la ópera de Gioachino Rossini “L’italiana in Algeri”.

En la siguiente obra “Santiano”, de Hugues Auffray, participa el Coro de niños del Liceo Francés de Madrid y en Tchouka, de Étienne Perruchon. La joven cantante Mathilde Delepoulle interpreta a continuación el tema Andorinhas, de la compositora Ana Moura, seguido de una versión de la canción francesa “La Boheme” que popularizó Charles Aznavour, interpretado por las jóvenes cantantes Victoria Iribarren, Chloé Valensi y Clara Delepoulle.

No falta el Mambo de “West Side Story”, de Leonard Bernstein para dar paso al pasodoble de los chisperos de “La Calesera”, zarzuela de Francisco Alonso, con la soprano Celia Alcedo y al coro de Bohemios, de la zarzuela Bohemios, de Amadeo Vives, con el tenor David Miranda y la soprano Celia Alcedo, como solistas.

Adriana Tanus y la Orquesta Juvenil Europea de Madrid

Adriana Tanus es la fundadora de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid, una mezcla heterogénea de formaciones, orígenes y talentos, aportando una perspectiva que va más allá de la mera interpretación artística.

Este proyecto musical, único por su diversidad y heterogeneidad, reúne a instrumentistas y coristas de todas las edades, orígenes y niveles. Nace en 2005 como grupo de cámara en el Liceo Francés de Madrid, dirigido por Adriana Tanus, y en 2013 se convierte en la Orquesta y Coro Juvenil Europea de Madrid (OJEM) con el impulso de la Comisión Europea. Hoy integra a más de 400 músicos y cantantes, y actúa con la misma pasión tanto en grandes eventos institucionales como en cada uno de sus conciertos.

Adriana Tanus

Domingo 28 de junio

El domingo 28 de junio, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ emite la segunda parte del Concierto del Ciclo coral, del Coro RTVE, grabado el 29 de mayo en el Real Monasterio de Santo Tomás, de Ávila. En el programa, la Chacona en Sol menor de Henry Purcell, arreglada por Benjamin Britten, y la cantata BWV 4 Christ lag in Todesbanden, de Johann Sebastian Bach, con el Coro RTVE y un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta de Marc Korovitch. El concierto contó con el pianista y organista Alberto Álvarez y la mezzosoprano Ekaterina Antipova, como solistas.

Marc Korovitch

Marc Korovitch, nacido en 1987, ha estudiado dirección de coro y dirección de orquesta en la Universidad de la Sorbona de París, el Conservatorio de Música de París y en la Haute Ecole de Musique de Ginebra, Suiza. Marc Korovitch trabaja con el Chœur de Radio-France y el Choeur Accentus, el Coro de la Radio Croata, el SWR vokalensemble, el WDR Chor, las English Voces, el Coro de la comunidad de Madrid, el coro de la Radio Serbia y Holanda o el Coro de cámara Eric Ericson. Con orquesta ha trabajado con el Concerto Köln, la Orquesta Barroca de Croacia, la Orquesta de Cámara de La Haya, las Orquestras de Radio y Televisión de Croacia y España, la Orquesta Nacional de la Opera de Montpellier, entre otras.