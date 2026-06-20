Un edificio histórico lleno de misterios: 'La Lonja de la Seda', de Juan Francisco Ferrándiz

En el panorama contemporáneo de la novela histórica en España, pocos autores han logrado armonizar la precisión académica con el éxito de público como Juan Francisco Ferrándiz (Cocentaina, 1971). Su trayectoria profesional dibuja un puente natural entre las leyes y las letras: se licenció en Derecho y hoy día sigue ejerciendo como abogado. Compagina esa profesión con la faceta de escritor, la docencia y la divulgación en diferentes medios sobre las tradiciones y leyendas del folclore valenciano. Página Dos entrevista a Juan Francisco Ferrándiz en el edificio que da nombre a su nueva novela, La Lonja de la Seda (Grijalbo).

En esta novela ambientada en la Valencia del siglo XV, el escritor alicantino descifra el pasado como un entramado de códigos éticos, jurídicos y sociales que explican las luces y sombras de su identidad actual. Su aproximación a la historia, rigurosa y carente de anacronismos idealizados, huye del decorado para adentrarse en la psicología de la sociedad de la época. La trama comienza cuando Valencia se ha convertido en la ciudad más próspera del Mediterráneo gracias a los mercaderes que desembarcan desde todo el mundo. Para ellos se idea una de las obras arquitectónicas más espectaculares que el hombre jamás haya visto: la Lonja de la Seda.

La aventura del Saber La Lonja de la Seda Visitamos la Lonja de la Seda, una obra maestra del gótico civil y símbolo de la riqueza y prestigio de la burguesía valenciana en el siglo XV. Ver ahora