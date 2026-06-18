Adriana Penedo, representante de influencers: "Vemos lo bonito, pero también hay mucha mierda"

Esta semana, Lorena Macías ha cumplido un sueño: poder entrevistar a toda una repre de influencers. Es Adriana Penedo, jefaza de la agencia Me, que lleva a personalidades como Montoya, Claudia Martínez, Rosario Matew o Marta Peñate. "Alguien del lado oscuro", según la describe cariñosamente Lorena, que no tiene pelos en la lengua para explicarnos cómo funciona el sector, salvo en un aspecto: "Yo soy una persona muy mayor, más mayor que un bosque, y me enseñaron que es de mala educación hablar de dinero".

Manejar los hilos tras el mundo influencer, gestionar los contratos, marcar cómo deben ser las promociones y controlar casi cada historia de Instagram quiere decir que Adriana Penedo conoce muchos secretos, como ella dice: "Vemos lo bonito, pero también hay mucha mierda". Y en esta charla podía pisar muchos charcos. Así que se ha traído a una de sus compañeras para que haga de asistente con un silbato de fútbol: cada vez que Adriana dudaba si decir algo o no, sonaba el pito acusador.

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El escándalo 7Vuelos, un antes y un después para el influencer marketing La estafa de 7Vuelos, una supuesta agencia de viajes con una oferta de lanzamiento demasiado buena para ser verdad, fue vista como un gran golpe para la credibilidad del influencer marketing. Adriana lo vivió en primera persona, pues varios de sus representados publicaron stories promocionales. Por aquel entonces Lorena contactó con ella para invitarla al programa, y Adriana aceptó una vez todo estuviera solucionado. Desde entonces ha pasado casi un año. "Mi teoría es que fue una estafa por parte de alguien de dentro, alguien que sabía cómo funciona el sector", comenta Adriana Penedo. "Fueron 35 perfiles los que lo subieron, prácticamente de todas las agencias, y fue una negociación 100% normal". Todo parecía correcto, solvente y profesional, con una web compleja y direcciones de correo corporativas, pidiendo cambios en los stories y hasta en qué influencers lo hacían y quiénes no. "Exactamente igual que cualquier otra campaña". Hasta que se desató el desastre y buen número de seguidores habían perdido mil euros cada uno. Las agencias (unas más que otras, según Adriana) consiguieron que todos los afectados recuperasen el dinero. "En todos los trabajos la gente mete la pata. No pasa nada, somos humanos, y creo que al final es más importante el qué pasa después que lo que pasa antes". Las empresas reaccionaron bien ante esta crisis reputacional.

Agencias "fan" y agencias "madre" "Yo tengo una teoría", sigue Penedo, "y es que hay dos tipos de repres. Está el repre fenómeno fan y está el repre madre. Yo creo que somos bastante más repre madre". Comparándolo con los equipos de fútbol, Macías pregunta por la lealtad, la permanencia y los fichajes de los influencers. "Yo no quiero que esté conmigo alguien que no quiera estar. Cada uno es libre de trabajar con quien quiera, como en cualquier otro trabajo". Y ante un intento de fichaje, "De verdad, si te vas a fiar más de fulanita, que te acaba de llamar y mandar un email, que de mí que llevo cuatro años contigo, vámonos". Lo de agencia "madre" nunca estará mejor dicho, pues el día del pelotazo de Montoya y su famosa carrera por la playa, Adriana acababa de dar a luz y aún así tuvo que gestionarlo. "Una persona que adoro del sector que sabía que acababa de pasar y me llamó y me dijo perdón por llamarte… pero quiero a Montoya en esto. De repente la Fórmula 1, Roland Garros, equipos de fútbol de todo el mundo, todos pidiendo a Montoya por favor. Que Whoopie Goldberg hable de alguien que conozco personalmente… nunca me había pasado". Influ-Realismo Mágico. En Play Influrrealismo mágico - Programa 15 - Ser repre de influencers es guardar secretos, con Adriana Penedo Adriana Penedo es jefaza en la agencia Me, que entre otras muchas cosas es la que representa a Montoya, Claudia Martínez, Marta Peñate o Rosario Matew rtve play

El camino del influencer La agencia de Penedo tiene muchos nombres de La isla de las tentaciones, fichados previamente. Pero eso no quiere decir que acaben siendo influencers, por mucho que salten a la fama en un instante con la primera emisión. "Yo les digo: mañana vas a ser un personaje conocido, vas a salir en un programa de máxima audiencia. Después, el siguiente paso, ser un creador de contenido, eso lo decides tú". Y sigue: "Y luego, aunque no me guste la palabra, si influencias, si haces comunidad, si estás transmitiendo, si vales para esto, te vas a quedar en este mundo".