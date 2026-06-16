Samantha Hudson y María Barrier se sinceran con sus traumas: "Si yo no la hubiera conocido a ella, creo que no hubiera seguido"

La de Samantha Hudson y María Barrier es una de esas conexiones improbables que sobreviven al paso del tiempo, a la fama, a las crisis personales y a las contradicciones de la vida adulta. Las artistas y creadoras de contenido protagonizan uno de los episodios más potentes de ¡Menudo Cuadro!, un encuentro cargado de humor, crudeza y confesiones inesperadas junto a Carlota Corredera, David Insua y David Andújar en el que repasan una historia compartida que comenzó mucho antes de que sus nombres se convirtieran en referentes para miles de personas.

"Yo era la mejor estudiante y María la peor", recuerda Samantha entre risas recordando como se conocieron en el colegio. Sin embargo, aquella aparente diferencia no les impidió convertirse en inseparables. "Desde el primer día que la vi, como un putoncillo, con toda su lujuria y un bolsito transparente con un trozo de papel, un boli y un tampón y quise ser su amiga", bromea sobre los años de instituto.

¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) ¡Menudo Cuadro! - Samantha y María Barrier ¿Qué hace de la amistad entre María y Samantha un auténtico bombazo? Se conocieron en el colegio y ya desde muy pequeñas hubo match. Veinte años después, comparten vida y profesión, tienen u ... rtve play

"Construyo desde la carencia, me tengo muy poco estima" Pero detrás de las carcajadas aparecen también las heridas. María Barrier relata una adolescencia marcada por una situación familiar complicada: "Yo tenía una situación muy complicada en casa. Hasta cuarto de carrera tenían que meter a mi madre en desintoxicación. Independizarme me ayudó a centrarme". Samantha, por su parte, recuerda cómo vivió los años escolares desde los márgenes. "Yo pasé de ser la que sufría bullying a ser la mariquita mala", reflexiona. Y reconoce el papel fundamental que tuvo María en su vida: "Si yo no la hubiera conocido a ella, creo que no hubiera seguido".

"Hacerse la rubia", menos con la conciencia de clase La conversación también se adentra en sus sueños frustrados, las expectativas de clase y las dificultades para abrirse camino. María confiesa que siempre quiso dedicarse a la interpretación. "Mi deseo era ser actriz, y después cambió... y ahora estoy volviendo a estudiar interpretación. Pero yo solo quería estar tranquila". Samantha, criada en una familia obrera, admite que visualizó gran parte de lo que ha conseguido, aunque rechaza una lectura simplista del éxito: "Yo sí he proyectado todo lo que ahora tengo. Mi familia es obrera. Pero no creo en la meritocracia".

Consultorio del amor: "María ha elegido siempre muy mal" El amor ocupa buena parte del episodio. Barrier se define como "la guarra del instituto", aunque matiza rápidamente que era "más enamoradiza que ligona". También habla de las malas experiencias que vivió durante años: "Me han pasado cosas muy heavys. Tenía mucho rechazo a los hombres por cómo me trataban". Sobre su actual relación, Samantha no puede evitar lanzar una de las frases más comentadas de la charla: "María ha elegido siempre muy mal a sus parejas y el chico con el que está ahora no tiene nada que ver. Que hayas escogido tan bien ha sido porque has sido muy, muy sáfica". Una reflexión que llega después de que ambas aborden con humor los prejuicios generados en torno a la identidad y las relaciones sentimentales.

Provocadora y sufridora Quizá uno de los momentos más sorprendentes del episodio llega cuando Samantha habla sin filtros sobre su situación emocional y sexual. "Tengo una sexualidad muy truncada, construyo desde la carencia, me tengo muy poca estima", admite. Y añade: "Tengo un montón de sexo, pero desastroso, disociante. Tengo un problema muy grande: no soy un agente activo en mi vida. Me dejo llevar". Lejos del personaje provocador que muchos creen conocer, la artista deja una de las reflexiones más profundas de la conversación: "Todas mis amigas tenemos experiencias traumáticas. Esa locura la hemos transformado en nuestras virtudes y no podemos narrar nuestras vidas solo a través de los traumas". Entre anécdotas de juventud, confesiones sentimentales y reflexiones sobre la fama, Samantha Hudson y María Barrier demuestran en ¡Menudo Cuadro! que, detrás de los titulares y las redes sociales, sigue existiendo una amistad capaz de sostenerlo todo. Puedes escuchar ¡Menudo cuadro! también en RNE Audio. ¡Menudo cuadro! Fresh ¡Menudo cuadro! - Samantha Hudson y María Barrier, un bombazo de amistad rne audio