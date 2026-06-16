Salva Reina, invitado de 'Mi persona favorita': "Me cuesta desconectar, estoy aprendiendo"

El actor Salva Reina se une a Dani Rovira y Arturo González-Campo en Mi persona favorita para charlar sobre el paso del tiempo, la comedia y los pijamas. Además, se atreven a crear una nueva línea de pensamiento mientras escuchan la Sinfonía nº 9 de Beethoven.

Dani Rovira y Salva Reina han tenido "vidas paralelas", según asegura el cómico malagueño. Los dos han hecho monólogos, son actores y han sido profesores de gimnasia. También tienen en común la pasión por la música en directo. "Descubrí que la música en directo es una de las cosas más chulas que se pueden hacer y es por la comunión con la gente que se genera. Me gusta mucho", asegura Reina. "El conocer las canciones, el corearlas, hay emociones compartidas", añade Dani.

Los cómicos, el éxito y tener "los pies en la tierra" La conversación continúa y entre los tres reflexionan sobre el éxito y la exposición ante el público. "Es bastante fácil que se te vaya", indica Salva, aunque considera que para saber lidiar con ello hay que tener "los pies en la tierra". Mientras la charla avanza, salen nuevos temas, como la comedia, uno de los lazos que une a los tres protagonistas. Juntos, recuerdan cómo fueron sus inicios. "Yo me he subido encima de una mesa en una boda", recuerda Arturo. "Yo he hecho cosas que ahora me da miedo pensarlo" confiesa Salva entre risas.