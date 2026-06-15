Radio 3 en Sónar 2026

  • Del 18 al 20 de junio te contamos lo más destacado de Sónar Barcelona
  • Especiales de Generación Ya, El Resto Es Ruido y Radio 3 Extra
Fondo naranja intenso con "sónar" y "2026" en blanco. Símbolo ® en la esquina superior derecha. Diseño minimalista y vibrante.
RADIO 3

Del 18 al 20 de junio, Barcelona acoge una nueva edición de Sónar, el festival de referencia mundial en la música electrónica, el pensamiento digital y la cultura contemporánea. Como cada año, Radio 3 estará presente para contar en directo todo lo que ocurra en esta cita que lleva décadas siendo el escaparate de los cambios creativos más innovadores.

ALTAGAMAALTAGAMA - Ya es Sónar - 18/06/26

Y tenemos nuevas canciones de Steve Lacy, Alexis Taylor o interrogación amor

ALTAGAMA - Ya es Sónar - 18/06/26rne audio

La 33.ª edición del festival reúne a referentes internacionales y talentos emergentes que exploran los límites del sonido, la tecnología y las propuestas escénicas más innovadoras. El cartel de este año traza un mapa del presente musical con la vista puesta en el futuro. La programación de Sónar+D completa la experiencia con charlas, instalaciones y debates centrados en el papel creciente de la inteligencia artificial en las industrias creativas.

Hoy empieza todoHoy Empieza Todo - Gente que trabaja: ¡Empieza el Sónar!

Hoy Empieza Todo - Gente que trabaja: ¡Empieza el Sónar!Escuchar audio

Radio 3 emitirá en directo desde Fira Gran Via, con una programación especial que incluye la emisión en directo de Generación Ya, a las 16:00 h, y de El Resto Es Ruido, a las 21:00 h.

Radio 3 Extra producirá tres programas en vídeo con lo más destacado del festival, entrevistas exclusivas y sus momentos clave.